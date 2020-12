Servizio Civile, pubblicato il bando per la selezione: i posti disponibili a Perugia e come fare domanda

Quasi 47mila posti per giovani tra i 18 e i 28 anni. Sono quelli che mette a disposizione il governo con il Bando Ordinario 2020 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

E in Umbria sono sei intanto i posti messi a disposizione dal Comune di Perugia: quattro per il progetto 'Educare la Comunità: la resilienza come sfida a i cambiamenti' (due presso la Biblioteca Augusta in via delle Prome e altri due palazzo Grossi, in piazza Morlacchi) e altri due per il progetto 'Comunità resilienti: respiriamo cultura' (presso la biblioteca Sandro Penna in viale San Sisto).

