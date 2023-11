L’incontro è organizzato in sinergia con il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, la Comunità di Sant'Egidio, la Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), gli Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La giornata sarà un’onda di pace, un sorriso di pace. Un momento speciale in cui i bambini saranno al centro – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento - ma anche un'opportunità per tutti gli adulti di crescere, di riscoprire l'importanza della purezza, dell'innocenza e dell'amore che solo i più piccoli possono portare nel mondo. Sarà un appuntamento dedicato a nutrire la speranza e a costruire un futuro migliore per tutti noi attraverso l'ispirazione che i bambini possono offrire».

I bambini umbri partiranno alle 9.30 a bordo di tre autobus di Busitalia, la società di trasporto su gomma del Gruppo Fs che assicura ogni giorno quasi 10 mila corse bus in tutta Italia: due partiranno da Assisi (Piazzale Tarpani, Santa Maria degli Angeli) e un altro da Stroncone (Terni), dal Convento di San Francesco in vocabolo Vascigliano 2v.

Saranno 150 i bambini umbri che lunedì 6 novembre incontreranno papa Francesco a Roma, nell’Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione di "I bambini incontrano il Papa" con la presenza di oltre 7mila ragazzi provenienti da 84 Paesi.

"I bambini incontrano il Papa", in 150 in partenza dall'Umbria per l'evento nell’Aula Paolo VI in Vaticano