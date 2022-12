INVIATO CITTADINO I perugini Lorenzo e Ginevra, ballerini internazionali, undicesimi al mondo

I perugini Lorenzo e Ginevra, ballerini internazionali, undicesimi… al mondo. Non sembri cosa da poco. Perché i concorrenti erano una marea. Selezionati fra i migliori del pianeta.

Nella gara di campionato del mondo, 10 balli categoria Junior, i nostri due beniamini hanno superato tutte le selezioni arrivando in semifinale e conseguendo un ottimo undicesimo posto in classifica.

La competizione si è svolta in Portogallo il 12 Novembre e ha fornito ulteriore carburante alla magnifica coppia coreutica. Che porta nel mondo i colori dell’Italia e il cuore verde dell’Umbria. Insieme al Grifo rosso della Vetusta.

Entusiasmo sempre alle stelle. Tanto che, a soli 15 giorni dal rientro, hanno ottenuto un secondo posto alla gara internazionale WDSF svolta a Torino il 26 Novembre nelle danze standard.

Ma non si fermano qui. Fra allenamenti e scuola (Lorenzo frequenta con successo il liceo ginnasio perugino “Annibale Mariotti”) si preparano al prossimo appuntamento, il 10 Dicembre, per il campionato mondiale danze standard categoria Junior II a Sofia in Bulgaria.

Dunque: altre sfide. Affrontate sempre con animo sereno.

Tanta dedizione, impegno, spirito di sacrificio (sono capaci di allenarsi anche prima del pranzo di Natale o del cenone di San Silvestro!) sono doti che comporteranno di certo il raggiungimento di traguardi sempre più prestigiosi. Per aspera ad astra.

PS. Nel momento in cui esce questo servizio, Lorenzo e Ginevra sono in viaggio per Sofia, accompagnati dai genitori che ne seguono l’avventura. Mentre incrociamo le dita, ci impegniamo coi lettori a un dettagliato resoconto. Al più presto.