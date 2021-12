Perugia rende omaggio al tenore Enzo Tei: il sindaco Romizi lo premia con il Baiocco d'oro

Il Comune di Perugia premia il tenore perugino Enzo Tei con la consegna del Baiocco d'oro. La cerimonia, spiega una nota di Palazzo dei Priori, "si terrà martedì 14 dicembre nella sala Rossa di Palazzo dei Priori. All’incontro, oltre all’artista premiato, parteciperanno il sindaco Andrea Romizi, la vice presidente del Consiglio comunale Roberta Ricci, che ha proposto il riconoscimento, la moglie di Enzo Tei, ossia il soprano Angela Baeck, il pianista e studioso Stefano Ragni".

E non è finita qui. Il Comune di Perugia annuncia che "dopo la cerimonia, alle ore 18, presso l’aula magna dell’Università per Stranieri a palazzo Gallenga-Stuart per celebrare l’attività di Enzo Tei, “un tenore perugino”, si terrà la conferenza/concerto a cura di Stefano Ragni (pianista e relatore) con la partecipazione del soprano Angela Baeck e del tenore Alessandro Zucchetti. Verranno eseguite musiche del melodramma italiano di Donizetti, Verdi e Puccini".

L’evento, spiega Palazzo dei Priori, "rientra nell’ambito della rassegna “Itinerari musicali 2021” a cura di Università per Stranieri ed Agimus di Perugia, 46 anni insieme con i giovani e per i giovani, ed il patrocinio di ministero della Cultura, Regione dell’Umbria, Comune di Perugia. Ingresso al concerto riservato ai possessori di green pass".