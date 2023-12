Babbo Natale arriva in canoa e rema lungo il Tevere: spettacolo a Città di Castello

Un Natale speciale è andato in scena nel pomeriggio del 25 dicembre a Città di Castello. Puntuale, ormai da 43 anni, Babbo Natale è sceso a colpi di pagaia fra le sponde del fiume Tevere. Una cornice di pubblico straordinaria ha promosso a pieni voti un evento unico in Italia. Uno spettacolo “mozzafiato” per festeggiare il Natale in maniera davvero originale. Oltre 25 Santa Clause vestiti di tutto punto con tanto di barba bianca cappello e divisa rossa d’ordinanza hanno solcato nel pomeriggio le acque del fiume Tevere all’altezza del Ponte che attraversa la città in prossimità della sede del pluridecorato Canoa Club Città di Castello (dei campioni del mondo Mirko Spelli e Carlo Mercati) che da 43 anni organizza questa manifestazione.