La Cioccolateria Vetusta Norcia scelta dall'azienda nazionale MeglioQuesto per le strenne natalizie ai propri dipendenti: "Solidali con chi è meritevole"

I tipici tartufini di cioccolato della cioccolateria Vetusta Nursia di Arianna Verucci di Norcia, sono stati scelti dall'azienda MeglioQuesto (uno tra i principali operatori italiani nel settore della customer experience e soluzioni BPO multicanale) come regalo natalizio solidale per dipendenti e collaboratori di oltre 400 punti fisici sparsi in tutto il territorio nazionale. Si tratta di cica 5000 persone.

La storica cioccolateria umbra dal 1985 distribuisce i propri prodotti in tutto il Centro Italia. Nasce nel 1985 a Norcia, città devastata dal terremoto del 2016. L’imprenditrice Arianna Verucci ha ridato vita alla sua attività di famiglia lavorando con i suoi collaboratori su qualità e volontà; una storia di rivalsa e di grande capacità nel saper affrontare una calamità di portata devastante con forza e determinazione. MeglioQuesto ha abbracciato la filosofia di determinazione e positività di una piccola attività per portare un messaggio simbolico ai propri dipendenti e collaboratori, sostenendo un progetto meritevole come quello della cioccolateria Vetusta Nursia.

Un sondaggio per scelgiere le realtà più meritevoli

Felice Saladini, Ceo di MeglioQuesto commenta: “Quest’anno abbiamo ascoltato le richieste di tutti i nostri dipendenti e collaboratori attraverso un sondaggio spontaneo, chiedendo a tutti quale sarebbe stata l’attività natalizia perfetta. Sostenere delle realtà territoriali ci è da subito sembrata un’ottima idea. La loro enorme forza di volontà nell’affrontare e superare un momento delicato per tutta l’Italia è un esempio di caparbietà da condividere e imitare per tutta l’imprenditoria del Made in Italy. E MeglioQuesto, presente in tutto il territorio italiano, ha scelto di portare il proprio supporto da Nord a Sud dell’Italia, sostenendo iniziative meritevoli che ci rendono orgogliosi di essere italiani”.

Arianna Verucci, titolare della cioccolateria Vetusta Nursia, aggiunge: “Ringraziamo tutto il team di MeglioQuesto e Felice Saladini per aver sposato il nostro progetto e aver portato un po’ della nostra filosofia in tutta Italia. Siamo molto orgogliosi di essere parte del progetto portato avanti da una realtà radicata sul territorio italiano come MeglioQuesto che sceglie il Made in Italy per festeggiare il Natale”.