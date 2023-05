Garantire diritti e tutelare la professione, è nata l'associazione difensori d'ufficio di Perugia

È nata l’associazione difensori d’ufficio di Perugia, sezione territoriale della Adu Italia, che si pone l’obiettivo di tutelare i diritti degli avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio contribuendo ad assicurarne un’idonea formazione professionale di concerto con l’Ordine territoriale e con le altre associazioni.

“Il tesseramento è stato aperto ieri e possono essere soci tutti gli avvocati che siano iscritti nell’albo dei difensori d’ufficio del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia – dice il presidente Francesco Cinque - Adu Perugia intende tutelare la figura del difensore d’ufficio e il pieno esercizio di ogni sua facoltà difensiva in tutte le sedi opportune, al fine di garantire ad ogni indagato, imputato o condannato, una difesa effettiva in ogni fase del processo penale così come costituzionalmente previsto”.

La neo costituita associazione intende vigilare “affinché sia garantita un’equa e dignitosa retribuzione del difensore d’ufficio per gli incarichi affidati e ciò per valorizzare l’attività difensiva che, seppur non consegua a una nomina fiduciaria, comporta le medesime responsabilità in capo al professionista e le medesime conseguenze in capo alla parte assistita”.

“Il difensore d’ufficio non è un avvocato di ‘serie B’, ma un professionista che garantisce il diritto alla difesa delle persone. Non è un supplente del difensore di fiducia – prosegue il presidente Cinque – È un professionista che rimane in udienza per il turno tutta la mattina e spesso anche il pomeriggio per la lettura dei dispositivi da parte del magistrato. Spesso si trova a trattare procedimenti di cui non conosce gli atti, con il giudice che non consente di leggere le carte e a volte deve anche discutere. Sono esempi di come la figura dell’avvocato d’ufficio sia poco tutelata e sono anche le prime situazioni che ci impegniamo ad affrontare per trovare delle soluzioni”.

Gli altri obiettivi individuati nell’immediato sono garantire il massimo impegno per il costante monitoraggio sull’andamento dei turni, così che il difensore di ufficio non sia visto che un mero difensore d’aula, “profilo ben distante da quello di garante del diritto di difesa garantito dalla nostra Costituzione, e sulle modalità di assegnazione degli incarichi sia dinanzi al Tribunale ordinario, che al Tribunale per i minorenni”.

Adu Perugia ha anche attivato un sito ( www.aduperugia.it ) tramite il quale sarà possibile effettuare l’iscrizione all’associazione e poter dialogare con i vertici (il presidente Francesco Cinque, il vice presidente Saschi Soli, il segretario Alessandro Bartoli Ciancaleoni, il tesoriere Emanuela Rondoni e i due consiglieri Dario Epifani e Francesco Bianchini) e segnalare le eventuali criticità riscontrate nel quotidiano esercizio della professione forense.

“Lunedì avremo un incontro con il procuratore Raffaele Cantone e abbiamo chiesto di poter incontrare il presidente del Tribunale penale – conclude il presidente Cinque – mentre abbiamo avviato un dialogo con l’Ordine degli avvocati e la Camera penale per poter ragionare insieme sulle azioni per migliorare e tutelare la professione”.