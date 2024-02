Cassa forense, dopo gli aumenti dei contributi un incontro per lo Sportello previdenziale per avvocati

Si svolgerà lunedì 4 marzo 2024 dalle ore 10 alle ore 12 presso la Sala del Consiglio Giudiziario, sita all'interno del Palazzo di Giustizia (Perugia, Piazza Matteotti, piano 1) lo sportello previdenziale dall'avvocato Michele Bromuri, delegato Cassa Forense, e dalla dottoressa Loredana Brunetti, dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Un incontro quanto mai necessario dopo l’aumento del contributo minimo soggettivo per l’anno 2024, fissato a 3.185 euro, che ha scatenato la protesta dei professionisti. Le critiche riguardano l’entità dell’aumento, del 5,4%, ben al di sopra dell’inflazione e del tasso di crescita del PIL; la tempistica in quanto l’aumento arriva in un momento di difficoltà economica per la categoria, già alle prese con il caro bollette e l’inflazione; la mancanza di adeguate misure di sostegno.

Dalle diverse associazioni che riuniscono i legali sono arrivate richeiste di revisione del sistema di calcolo dei contributi minimi, con un calcolo più equo e che tenga conto delle reali capacità reddituali della categoria. Maggiori tutele per i giovani professionisti e i neo iscritti e un maggiore coinvolgimento nelle scelte sul futuro.