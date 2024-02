Nomine & Poltrone - Avvicendamento alla Camera minorile, Simona Garone subentra alla presidente uscente Paola Pasinato

Eletto il nuovo direttivo della Camera minorile di Perugia, associazione forense del foro perugino, aderente all'Unione nazionale delle camere minorili (Uncm).

L'assemblea, dopo avere ringraziato l’avvocata Paola Pasinato e le componenti tutte del direttivo uscente per l’impegno ed il lavoro svolto, ha eletto il nuovo organismo direttivo così composto: presidente Simona Garone, vicepresidente Alessandra Marcacci, segretaria Giuliana Astarita, tesoriere Cesare Carini e poi Riccardo Minelli, Emma Contarini e Amelia Limone.

Il nuovo direttivo resterà in carica per il prossimo triennio e si propone di realizzare momenti di approfondimento e confronto, in particolare, sulla figura del curatore speciale del minore, sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati e, sulla riforma Cartabia che, salvo rinvii, porterà alla costituzione, entro la fine dell’anno, del Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie.