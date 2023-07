Difensori d'ufficio, le richieste dell'Adu per fronteggiare le situazioni "fuorilegge" in aula

L’associazione difensori d’ufficio di Perugia “Ida Pileri” ha raggiunto gli 80 iscritti, segno “di uno stato di malessere che, come detto, da tempo si respira e che a far data dalla scorsa consiliatura dell’Ordine degli avvocati di Perugia ha visto un notevole sforzo per superare le patologie e mal practice del processo penale, così come celebrato nelle aule di giustizia di Perugia, patologie che hanno avuto una chiara ricaduta sulla figura del difensore d’ufficio e sulle modalità di gestione dei turni nelle aule di udienza”.

Il direttivo dell’associazione ricorda che “si assiste nelle nostre aule di giustizia ad una continua e ingiustificata assenza dei difensori titolari che comporta che i giudici, prima ancora di dare inizio alla celebrazione dei processi fissati al ruolo, si accertino della presenza in aula del difensore di turno per sopperire a tale mancanza”, ma il difensore d’ufficio deve “essere solo prontamente reperibile” e non “un piantone nell’aula di udienza, espletando attività spettanti agli avvocati titolari dei procedimenti per lo più senza aver indicazioni di alcun genere e senza neanche aver letto il capo di imputazione e/o il minimo tempo necessario per ogni utile attività difensiva”.

Altra “prassi viziosa” è la richiesta di “essere sostituiti con delega orale, ex art. 102 cpp, anche in questo caso senza dare alcuna indicazione del processo e addirittura omettendo di comunicare anche il reato per cui si procede”.

“In modo corretto la precedente consiliatura dell’Ordine degli avvocati di Perugia aveva previsto l’oscuramento del nominativo difensore di turno per tentare di arginare questo ulteriore malcostume obbligando, di conseguenza, gli assenteisti a nominare un proprio sostituto dando almeno qualche indicazione sulla linea difensiva da sostenere – si legge nel manifesto programmatico dell’Adu - oscuramento che oggi parrebbe voler essere nuovamente superato sebbene non sia stata attuata alcuna ulteriore strategia a garanzia del diritto ogni indagato, imputato e condannato, ad essere adeguatamente difeso”.

L’associazione respinge le accuse di essere “una sorta di sindacato dei difensori d’ufficio”, mentre l’unico scopo “è vedere garantito il diritto di difesa che, come anzidetto, ha evidenti ripercussioni in senso migliorativo anche per il difensore d’ufficio”.

Dai colloqui con i magistrati del distretto è emersa “la frustrazione del diritto di difesa da noi più volte evidenziato sia un dato reale e come accanto a ciò emerga, come conseguenza diretta, uno svilimento della figura difensore d’ufficio e, comunque, una lesione del diritto di difesa”, con “un sovraccarico di responsabilità del predetto attore, spesso solitario, del processo penale: il piantone di turno deve, senza istruzioni e senza che possa beneficiare di un termine a difesa preparare discussioni all’impronta o escutere testimoni anche in processi aventi ad oggetto contestazioni gravissime”.

“Non solo: per non incorrere in responsabilità – anche di natura disciplinare – è stato costretto, almeno fino all’entrata in vigore della Riforma Cartabia, a depositare atti di gravame perché i titolari, seppur notiziati dell’esito dell’udienza, nella maggior parte dei casi non riscontravano le comunicazioni, neanche per ringraziare, costringendo il turnista ad impugnare le sentenze di condanna” prosegue il manifesto programmatico.

Lontani dall’idea di voler “monetizzare” l’impegno e il turno in aula, i soci hanno “sottolineato come la patologia dell’assenza dei difensori titolari debba – e possa – essere superata tramite comunicazione telematica del verbale di udienza e con ammonizione che, in caso di reiterazione ingiustificata dell’assenza del difensore titolare (che avviene nella stragrande maggioranza dei casi), i giudici possano dichiarare l’abbandono di difesa con richiesta di individuazione, mediante interrogazione al call-center, di altro difensore con evidente beneficio del diritto di difesa dell’imputato”.

Secondo l’Adu l’imputato deve essere “giudicato servendosi della difesa tecnica di un avvocato che abbia letto almeno gli atti processuali e che lo difenda con cognizione di causa” già “nel primo grado di giudizio, inoltre, sarebbe utile anche in senso deflattivo del secondo grado di giudizio”, contribuendo “ad evitare di congestionare i ruoli di udienza della Corte di appello – già incolpevolmente sovraccarichi – debordanti di impugnazioni che avrebbero già trovato adeguata risposta dinanzi al giudice di prime cure se fosse stata garantita una difesa adeguata”.

Un’ulteriore prassi, “anche questa viziosa” è quella “di concentrare la lettura dei dispositivi alla fine della giornata di udienza favorendo, di fatto, l’allontanamento dei difensori titolari dalle aule – ciascuno di loro naturalmente impegnato in attività di studio pomeridiane – costringendo, al contrario, il difensore di turno a presenziare. Se il titolare del procedimento è interessato all’esito del suo processo perché non rimane in aula visto che, per di più, è pagato dal proprio assistito per svolgere ogni attività funzionale alla difesa ivi incluso l’ascolto del dispositivo?”.

Adu Perugia, quindi, ribadisce gli scopi che animano l’agire dell’associazione: vedere garantito il diritto di difesa come costituzionalmente previsto; tutelare la celebrazione del giusto processo a mezzo della partecipazione dei difensori titolari; restituire dignità al difensore d’ufficio emancipandolo dal ruolo di mero difensore d’aula e inquadrandolo nell’alveo dei principi delineati in modo granitico dal CNF; riportare gli avvocati a iscriversi nell’Elenco Unico Nazionale Difese D’Ufficio tenuto dal CNF visto che le cattive prassi del nostro Foro ha indotto molti Colleghi a cancellarsi aggravando i turni per gli iscritti”.