Nasce a Perugia la Commissione Famiglia dell'Ordine degli avvocati

Nasce anche a Perugia la Commissione Persona Famiglia e Minori dell'Ordine degli avvocati.

Si tratta di una Commissione operativa e di studio, composta da 5 consiglieri dell'Ordine (il coordinatore Simone Marchetti, Michela Biancalana, Francesca Forlucci, Francesca Pieri, Cristina Zinci) e 10 avvocati sempre del Foro di Perugia, ma esterni al Consiglio dell'Ordine (Cristina Di Natale, Simona Garone, Annarita Guerri, Amelia Limone, Maurizio Lorenzini, Giacomo Mancini, Michela Mariucci, Lorella Mercanti, Alessia Minniti e Mauro Rosati).

"L'ambizione di questa Commissione - dice il coordinatore Simone Marchetti - è quella di diventare un punto di riferimento specialistico per tutti gli iscritti ed, in particolare, per chi tratta questa materia, nella pratica sempre più diffusa. È, altresì, fondamentale fare sintesi con le numerose associazioni specialistiche, al fine di favorire un'interlocuzione autorevole e proficua con la magistratura. Con la costituzione della Commissione ci siamo uniformati a quanto già utilmente sperimentato negli altri più importanti fori nazionali, come Milano e Roma, dove la Commissione Famiglia in seno all'Ordine degli avvocati c'è ed opera già da anni".

La presentazione della Commissione è stata fatta all'interno di un evento formativo dell'Ordine degli avvocati di Perugia nella sala del consiglio provinciale di Perugia. Dopo i saluti del presidente Carlo Orlando è stato l'avvocato Simone Marchetti a presentare il nuovo piano genitoriale, poi Simona Garone ha parlato del nuovo rito unico di famiglia; Annarita Guerri ha affrontato l'amministrazione di sostegno e indennità; Alessia Minniti si è occupata di affido al servizio sociale e Lorella Mercanti dell'ascolto del minore.