Avvocati, da Cassa forense contributi per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale

La Cassa forense ha stanziato 1 milione e 600mila euro per l’acquisto di strumenti informatici destinati all’esercizio della professione legale riservati agli avvocati e ai praticanti avvocati che risultano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione.

Il contributo è pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell’IVA, sostenuta per l’acquisto di strumenti informatici destinati all’esercizio della professione nel periodo dal 1° gennaio 2022 al giorno antecedente la data di pubblicazione del bando. Non sono riconoscibili contributi di importo inferiore a 300 euro o superiore a 1.500 euro.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese relative all’acquisto dei seguenti strumenti informatici, limitatamente ad uno per ciascuna tipologia:

- desktop pc;

- notebook;

- monitor;

- monitor con webcam microfono casse audio integrale;

- tablet;

- cuffie, auricolari, microfono;

- webcam;

- stampante multifunzione laser;

- sistema video ed audio per videoconferenze;

- lavagne interattive e sistema audio video per video conferenze;

- licenza antivirus e software per la gestione degli studi legali e relativi applicativi e

aggiornamenti;

- firewall;

- abbonamento per l’utilizzo di piattaforme per videoconferenze;

- dispositivi per l’archiviazione, server protezione e/o condivisione dei dati dello studio;

- abbonamento e/o acquisto di servizi di cyber security per la protezione delle reti professionali dello studio legale.

Sono richiesti i seguenti requisiti: essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l’intero periodo di iscrizione alla Cassa; non aver beneficiato di rimborso, totale o parziale, per le medesime causali da parte di altri Enti.

La domanda per l’assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 24 del 15 giugno 2023 esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it. Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica, copia della/e fattura/e quietanzata/e e/o ricevuta/e di pagamento relativa/e all’acquisto.