Avvocati al voto, 15 candidati per 8 posti al Comitato pari opportunità dell'Ordine: i nomi

Gli avvocati perugini sono chiamati di nuovo al voto. Quindici candidati per otto posti nel Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Perugia.

I candidati che scendono in lizza per le elezioni dell’8 e 9 marzo prossimo sono (in ordine di presentazione delle domande): Gioia Antonielli, Carolina Ansidei di Catrano, Giuliana Astarita, Francesca Brutti, Emma Contarini, Francesco Di Pietro, Marco Gambuli, Marco Geremia, Nunzia Parra, Catia Ferrieri, Cristina Di Natale, Arianna Angela De Castro, Dario Tarantino, Simona Garone e Rita Iacuitto.

Il Comitato è composto da professionisti di entrambi i sessi e dura in carica quattro anni. È composto da 9 membri, di cui uno designato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, gli altri 8 eletti dagli avvocati.

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti all’Albo e negli elenchi e sezioni speciali degli avvocati di Perugia, i quali possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi (in questo caso fino a 5 preferenze, rispettando la parità di genere).

Compiti del comitato sono promuovere le politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale; prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione ed eliminare ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense; sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni sulla parità di genere.

Le votazioni si terranno nei giorni 8 e 9 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede della Fondazione Forense di Perugia "Giovanni Dean" in via Baglioni n. 10.