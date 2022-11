Avvocati al voto, occhi puntati sull'applicazione delle riforme della giustizia per la lista "Avvocati per l'Avvocatura"

Gli avvocati del Foro di Perugia sono chiamati alle elezioni le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Un appuntamento che coinvolgerà 2.129 avvocati iscritti all’albo di Perugia.

Lo scenario che si delineando è quello di due liste (l'altra è LiberAvvocatura con l'avvocato Carlo Orlando che si ripresenta per il ruolo di presidente), contrapposte, con la presenza di consiglieri in carica che proveranno a farsi confermare e volti nuovi, molti con esperienze nella Camera penale e in quella civile di Perugia o nell’associazione giovani avvocati (Aiga).

Il 28 novembre, alle ore 11.30, presso l’Hotel San Gallo di Perugia si terrà la conferenza stampa per presentare la lista Avvocati per l’Avvocatura, con alla guida l’avvocato Laura Modena.

“Il programma contiene dei punti focali, specifici e dettagliati, emersi dal confronto e aperti al contributo delle associazioni forensi e dei singoli iscritti – si legge in una nota - Primo fra tutti il rapporto con gli Uffici giudiziari, cuore della macchina organizzativa della Giustizia e dell’opera svolta dagli avvocati. Un rapporto che la pandemia e i problemi endemici hanno sfilacciato, ledendo la stessa autorevolezza della classe forense. Per questo la Lista mette al centro dell’azione che l’Ordine rinnovato dovrà svolgere la stretta vigilanza e l’interlocuzione sui contenuti e sull’applicazione dei provvedimenti organizzativi degli uffici”.

Occhio puntato sulle recenti riforme che hanno interessato la giustizia e che “entreranno a breve nella parte applicativa: penale, civile, famiglia, crisi di impresa. Il nostro programma non prevede solo un impegno rivolto alla formazione specifica, ma soprattutto un’azione dinamica, con incontri dedicati con i Magistrati del Foro e professionisti di ciascun settore, oltre ad aggiornamenti specifici attraverso newsletter e canali social” prosegue la nota.

La Lista prevede anche la costituzione di Osservatori e Commissioni dedicate, come la Commissione Famiglia e Minori e la Commissione Rapporti con le Associazioni Forensi del territorio, aperte agli iscritti.

Il progetto di “Avvocati per l’Avvocatura” comprende anche un altro grande tema, quello dell’obbligo di digitalizzazione dell’Ordine quale ente pubblico: un appuntamento che rivoluzionerà i servizi erogati agli iscritti, con potenziamento dello Sportello SOS informatica. Il disegno della lista è aperto e inclusivo: spazia dal raccordo tra l’Ordine e le Associazioni Forensi per la stipula dei protocolli, al rapporto con l’Università e le scuole superiori, alla implementazione della rete con gli altri ordini professionali e le Associazioni internazionali. Il programma della lista contiene dei punti specifici relativi alla tutela e ai servizi per gli Avvocati: il monitoraggio dell’equo compenso, il controllo sull’andamento delle difese d’ufficio con il superamento delle attuali criticità per i difensori di turno, il patrocinio a spese dello Stato, la tutela dell’avvocato genitore, il ripristino e la implementazione della “Bacheca dell’Avvocato” anche per offerte di co-working, l’istituzione dello Sportello Avvocati Fuori Sede e l’implementazione dei servizi informativi sulle tutele offerte da Cassa Forense, con particolare attenzione ai giovani, alla tutela della maternità e della salute.

La lista di candidati

1. Avv. Laura Modena

2. Avv. Salvatore Adorisio

3. Avv. Clelia Cardella

4. Avv. Silvia Ceppi

5. Avv. Maria Cristina Ciace

6. Avv. Antonio Coaccioli

7. Avv. Francesco Crisi

8. Avv. Alessandro Formica

9. Avv. Agnese Franceschini

10. Avv. Nicola Marcinnò

11. Avv. Elisa Martinelli

12. Avv. Andrea Migliarini

13. Avv. Aurelio Pugliese

14. Avv. Cristina Zinci