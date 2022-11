Avvocati al voto, pronta la prima lista di candidati al Consiglio dell'Ordine tra volti nuovi e vecchie conoscenze

Gli avvocati perugini tornano al voto, a febbraio del 2023, per rinnovare il Consiglio dell’ordine e già si preparano le grandi manovre elettorali.

È già pronto la prima lista ("LiberAvvocatura") di candidati al posto di consigliere dell’Ordine degli avvocati (tra cui poi si provvederà ad individuare il presidente, cioè l’avvocato Carlo Orlando, ndr) che verrà presentata ufficialmente il 29 novembre prossimo.

I candidati sono gli avvocati Carlo Orlando (già presidente dell’Ordine degli avvocati di Perugia e consigliere nazionale forense), Michela Biancalana, Vincenzo Bochicchio (attualmente presidente della Camera penale), Lino Ciaccio (consigliere dell’Ordine), Alessandro Ciglioni (attualmente presidente dell’Associazione giovani avvocati di Perugia), Silvia Egidi (già consigliere della Camera penale e dell’Ordine), Francesca Forlucci (già segretario della Camera penale di Perugia), Vincenzo Maccarone (segretario dell’Ordine), Simone Marchetti (Comitato pari opportunità dell’Ordine), Daniele Moretti, Marco Piazzai, Francesca Pieri, Bruna Ronconi (consigliere dell’Ordine) e Ilario Taddei (consigliere dell’Ordine).

Tra i punti del programma la realizzazione della Casa dell’avvocatura, la riorganizzazione delle difese d’ufficio, le questioni legate alla geografia giudiziaria e la cittadella, confronto aperto con la magistratura, incontro con la cittadinanza sulla funzione dell’avvocatura, sostegno agli iscritti, formazione professionale, rapporti con la stampa e con la politica, progetti culturali e valorizzazione della Scuola forense.

La presentazione della lista è prevista per martedì 29 novembre alle ore 11 presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori.

Il 21 novembre si terrà l’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio, ultimo atto della presidenza dell’avvocato Stefano Tentori Montalto, che non si ricandiderà, come altri consiglieri, in quanto ha già svolto due mandati consecutivi come consigliere.