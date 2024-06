Perugia, il Comune cerca nome per il palazzetto di Pian di Massiano: il bando e come partecipare

Palasport di Pian di Massiano, c'è il bando per il nome. Il Comune di Perugia, si legge in una nota di Palazzo dei Priori, "cerca uno sponsor interessato ad attribuire il proprio nome al Palasport di Pian di Massiano". La scadenza è fissata per le 11 del 15 luglio.

Il contratto di sponsorizzazione, si legge nella nota, "durerà due anni con opzione di rinnovo per altri due (e, comunque, fino al termine della stagione sportiva in cui cade il termine del rinnovo). Il corrispettivo annuo a carico dello sponsor, sul quale dovranno essere presentate offerte al rialzo, è fissato in 75mila euro (Iva esclusa)".

Le domande di partecipazione dovranno essere formulate, come detto, entro il 15 luglio alle ore 11 esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica. Tutti gli altri dettagli per la presentazione delle offerte sono reperibili nell’avviso pubblico.

Il fine del bando "è reperire risorse da destinare alla copertura dei costi di gestione dell’impianto di proprietà comunale". E ancora: "Il vantaggio connesso allo sfruttamento dei diritti di denominazione (naming rights) attraverso il contratto di sponsorizzazione – si rimarca nell’avviso – è anzitutto legato all’ampio afflusso di persone che caratterizza l’area ove sorge il Palasport, caratterizzata dalla presenza dell’area verde più grande della città e di altri importanti impianti (stadio Curi, campo da rugby, campo da baseball, velodromo, pista di pattinaggio, pista di Bmx, campo di calcio, campo per il tiro con l’arco). Nella stessa zona si trovano anche il terminal del Minimetrò e quello per bus turistici e si svolgono manifestazioni come il mercato del sabato, i Baracconi e la Fiera dei morti".

La struttura sportiva in viale Conti, "la più capiente della regione con circa 5mila posti a sedere, inoltre ospita partite della Superlega di volley maschile della Sir Susa Vim Volley Perugia, attuale campione d’Italia e campione del mondo, nonché la squadra femminile di volley Bartoccini Fortinfissi Perugia, che nella stagione sportiva 2024-25 disputerà il campionato nazionale di volley di A1. Oltre a essere sede di allenamento delle stesse squadre locali, l’impianto ha una vocazione polivalente con spazi idonei per molteplici discipline. Per questo da sempre ospita iniziative anche di altre società sportive ed è sede di eventi di rilevanza internazionale, di concerti, spettacoli teatrali".