“Il lupo di Bedburg”, un disegnatore umbro per la prossima avventura di Dago

Il 10 novembre uscirà in tutte le edicole italiane il n. 318 di Dago dal titolo “Il lupo di Bedburg”, avventura liberamente ispirata a fatti realmente accaduti nel rinascimento, che porterà il Giannizzero Nero creato da Robin Wood nel 1980 in Germania e che gli farà incontrare uno dei primi serial killer della storia.

L’episodio (di quasi cento pagine disegnate) è stato scritto da Gianluca Piredda, autore internazionale già autore per editoriale Aurea di Dracula in the West (pubblicato sul settimanale Lanciostory) e di Freeman (pubblicato sul settimanale Skorpio) ed entrambi pubblicati in diversi Paesi esteri; ed è disegnata dal disegnatore umbro Luciano Bernasconi, una delle leggende del fumetto italiano e nome molto noto anche nel mercato francese.

Nato nel 1939, Bernasconi inizia la sua carriera da disegnatore a vent'anni collaborando, con Carlo Cedroni e altri autori fino a quando raggiunse il successo grazie alla collaborazione con Peppino De Filippo con il quale ideò il fumetto Pappagone. Nel 1967 disegna la serie a fumetti Ciccio & Franco, ispirata alla coppia di comici omonima.

Successivamente lavora soprattutto in Francia, notevolmente per le edizioni Lug. In Italia, collabora con lo studio di Naro Barbato, e anche con Intrepido e il Giornalino. Ha lavorato anche sul genere erotico di quegli anni (suoi i disegni di alcune storie di Djustine su sceneggiatura del creatore Enrico Teodorani). Il suo personaggio più famoso è Wampus, extraterrestre protagonista di una serie tascabile di fine anni settanta, oggi di culto per appassionati e collezionisti.

Dago, creato nel 1980 dall’autore Paraguayano Robin Wood, è una serie a fumetti ambientata nel 1500. Il protagonista è il nobile Cesare Renzi, vittima di un complotto, finito in schiavitù e ribattezzato Dago da un capitano al servizio di Barbarossa per via della daga che aveva conficcata nella schiena al momento del suo ritrovamento; diventato Giannizzero e, quindi, uomo libero oggi le avventure di Dago sono ambientate tra l’Europa e l’America dei Conquistadores.



Il lupo di Bedburg racconta fatti realmente accaduti nell’omonima cittadina nei pressi di Colonia, dove gli abitanti pensavano e temevano di essere vittime di un lupo mannaro. Un assassino che, nella realtà, ha seminato decine di vittime prima di essere catturato e affidato all’inquisizione. Dago, nell’episodio a fumetti, indaga su questo misterioso assassino.