Avanti Tutta, il regalo di Natale per l'ospedale di Perugia

Regalo di Natale di Avanti tutta Onlus per l’Oncologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’associazione, fondata da Leonardo Cenci, non dimentica i tantissimi medici e operatori che hanno trascorso le feste in ospedale, per stare vicino ai malati e a loro ha fatto arrivare le strenne 2020. I dolcissimi panettoncini realizzati dal ristorante ‘Al Battibecco’ e quello da 3 chili, realizzato dal Forno Pioppi di Mantignana, hanno regalato un attimo di spensieratezza, ma hanno permesso anche di concretizzare ulteriormente la solidarietà di Avanti tutta Onlus.

Grazie ai fondi raccolti con le strenne è stato possibile consegnare strumentazioni informatiche al reparto, per migliorare la comunicazione interna e favorire il lavoro e le diagnosi e le attività ordinarie, in questo periodo così complesso. In settimana consegnata la poltrona per la chemioterapia, acquistata grazie ai fondi raccolti dalla straordinaria prima edizione della CronoLeo e consegnato anche il nuovo letto, per il quale occorre ringraziare la sensibilità del Rotary di Todi, nel ricordo dell’amico Sandro Farinelli.

“La nostra campagna natalizia ‘Natale amico…’ ha portato grande affetto e grande vicinanza ai malati oncologici – spiega Federico Cenci, dell’associazione – ai medici e agli operatori sanitari. Il tutto esprimendo anche la nostra vicinanza ai commercianti, dove è stato possibile acquistare le strenne natalizie. Il nostro cuore si è riempito di gioia nel vedere il grande affetto raccolto dalle nostre iniziative, svolte in questo mese di dicembre e siamo pronti a mettere in campo nuove progettualità per il 2021, sempre con al centro la stella polare di Leonardo: la vicinanza ai malati e la ricerca per la lotta alla malattia”.