Grande successo dell'asta benefica per Avanti Tutta, grazie al grande cuore del Grifo e dei tifosi biancorossi

Un gol contro il cancro. E' quello segnato dal Perugia calcio con l'asta online delle maglie dei giocatori del Grifo, il cui ricavato è andato al reparto di oncologia medica dell'Ospedale di Perugia.

L'asta, in collaborazione con Avanti Tutta onlus, ha visto la partecipazione di tanti tifosi biancorossi e oggi sono state consegnate alla segreteria amministrativa del reparto di oncologia medica dell'Ospedale di Perugia una postazione informatica dotata di computer e stampante e una fotocopiatrice avanzata.

"Siamo orgogliosi della partnership nata in questa stagione con il Perugia Calcio – ha dichiarato Sergio Cenci – Attraverso le aste delle maglie indossate domenicalmente dai giocatori della squadra, abbiamo realizzato un piccolo gesto verso chi è sempre in prima linea a combattere la malattia oncologica. Ci auguriamo che la donazione effettuata possa contribuire a rendere sempre più funzionale il reparto di oncologia medica dell’ospedale di Perugia, struttura verso la quale esprimiamo sempre la più alta gratitudine, per la sensibile vicinanza sempre mostrata verso i pazienti e le loro famiglie".

Alla cerimonia erano presenti il direttore generale A. C. Perugia Gianluca Comotto, il presidente dell'associazione Avanti Tutta onlus Sergio Cenci, il professor Mario Mandalà e la dottoressa Ambra Arcangeli del Reparto di degenza di oncologia.

"Oggi è arrivato Babbo Natale - ha spiegato il professor Mandalà - non esiste assistenza e ricerca senza tecnologia, questi mezzi ci aiuteranno ancor di più a curare meglio i nostri pazienti e fare ricerca. Grazie al Perugia e naturalmente ad Avanti Tutta".

"Oggi abbiamo avuto la conferma che la collaborazione con Avanti Tutta è produttiva - aggiunge il direttore generale Comotto - l'auspicio è che questa sinergia continui anche il prossimo anno magari in presenza, Covid permettendo".