Il sogno di Leo continua, nuova donazione di Avanti Tutta al reparto di Oncologia

Consegnati anche gli strufoli di Carnevale per i pazienti del Reparto. “Un modo per seguire quanto Leo – spiega Federico Cenci – con la sua forza e il suo sorriso ha sempre testimoniato"

Continua, nel segno di Leonardo Cenci, la “mission” della associazione da lui fondata in favore dei pazienti oncologici. E proprio nel momento di massima difficoltà segnato dalla pandemia, Avanti Tutta ha voluto regalare un sorriso al reparto di Oncologia medica e al Day hospital oncologico dell’ospedale di Perugia. Martedì grasso è quindi tornato il tradizionale appuntamento con la “strufolata” di carnevale, che è stata anche l’occasione per consegnare al Reparto alcune attrezzature informatiche che serviranno agli operatori sanitari per facilitare il proprio compito lavorativo anche da remoto e fare un ulteriore passo di sensibilità e adeguatezza verso tutti coloro che combattono in prima fila la malattia.

“Un modo per seguire quanto Leo – ha sottolineato il presidente dell’associazione, Federico Cenci – con la sua forza e il suo sorriso ha sempre testimoniato. Il nostro pensiero, in questo momento, va al personale medico e infermieristico, ma anche a tutti coloro che si trovano a vivere la malattia oncologica e alle loro famiglie. Vogliamo essere insieme a loro, perché la dimensione di autenticità e amicizia è quella che più ci appartiene”.