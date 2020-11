Oncotaxi di Avanti tutta Onlus, festeggia 3 anni e nel 2020 trasportate già 284 persone

Sono state 284 le persone trasportate dal servizio oncotaxi nei mesi da gennaio a settembre, anche nel pieno dell'emergenza sanitaria da Covid19.

E sono 3 gli anni di servizio dell’Oncotaxi di ‘Avanti tutta Onlus’ che consiste nel trasporto presso il day hospital dell’Oncologia dell’ospedale di Perugia di pazienti impossibilitati a raggiungere con mezzi propri la struttura ospedaliera, si è consolidata negli anni, arrivando a coprire tutto il territorio della Usl Umbria 1 attraverso il servizio di operatori specializzati e adeguatamente formati.

“Un importantissimo servizio – spiega Federico Cenci, dell’Associazione Avanti tutta Onlus – che vuole aiutare le famiglie dei malati oncologici a sostenere un impegno importante e non facile da sostenere, da parte di tutti. Avanti tutta Onlus è al fianco dei malati, delle famiglie e continua ad operare per fare del bene, pur in un momento di così grande difficoltà”.

Un servizio che nei tre anni di attività è stato accanto ai malati e che, da gennaio a settembre 2020, quindi compresi i mesi di lockdown e di difficoltà legati al Covid, è arrivato a fare 284 trasporti, per una media dunque di più di 30 trasporti al mese.

Il servizio è gratuito ed è effettuato da operatori specializzati, è possibile prenotare la corsa telefonicamente, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e il venerdì, dalle 9 alle 14. I trasporti vengono effettuati anche il venerdì e il sabato.

I Comuni della Usl Umbria 1, dove questo servizio viene effettuato, sono Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, San Giustino, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide e Valfabbrica.