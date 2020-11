Avanti Tutta, nuova donazione per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Perugia

“Un sentito ringraziamento ai tantissimi atleti che hanno deciso di iscriversi e di partecipare ad un momento di gioia condivisa importantissima, come è stata la prima edizione della CronoLeo”. Così Federico Cenci, dell’associazione Avanti tutta Onlus, che annuncia che, proprio alla luce del successo di adesioni, è stato possibile raggiungere l’obiettivo fissato, ovvero quello dell’acquisto di una poltrona per la chemioterapia, da donare all’Oncologia dell’ospedale di Perugia.

La consegna è prevista entro il mese di dicembre e sarà un ulteriore passo in avanti per i pazienti oncologici che devono sottoporti a cure costanti per contrastare la malattia. “Un grande traguardo per tutta la famiglia di Avanti tutta Onlus – dice Federico Cenci – che aveva deciso di non fermarsi e, sfidando il Covid aveva predisposto una manifestazione in sicurezza e Covid free, che ha permesso di realizzare un obiettivo importante, di solidarietà e vicinanza”.