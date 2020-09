Ritorno a scuola, Busitalia vara il piano con 101 autobus in più al giorno in Umbria

Con l'apertura delle scuole e il nuovo orario dei servizi di trasporto arriva anche la sorpresa di 1010 autobus in più rispetto agli anni precedenti.

Da lunedì 14 settembre infatti, con l’avvio dell’anno scolastico, Busitalia (Gruppo FS Italiane), in sinergia con i soci delle tre società consortili affidatarie dei servizi, attiverà servizi aggiuntivi a supporto del servizio TPL programmato, in particolare per gli orari di ingresso ed uscita degli Istituti scolastici.

Gli orari dei servizi urbani di Perugia, Spoleto, Terni, Amelia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Narni, Nocera Umbra, Orvieto, Spello, Todi, Trevi, Umbertide, di tutte le linee extraurbane e del servizio ferroviario sono consultabili online qui .

Con l’intensificazione dei servizi del periodo invernale si è provveduto all’affissione, nei punti di interesse più significativi (es. Stazioni, Ospedali, Università, Istituti scolastici, ecc.) delle maggiori città umbre e ai capolinea dei servizi urbani ed extraurbani, di tabelle con gli orari delle corse.