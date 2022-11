Trasporto pubblico, il Pass Tpl esteso anche agli studenti dell'Università per Stranieri di Perugia

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Università per Stranieri di Perugia potranno sottoscrivere il nuovo abbonamento integrato Pass TPL UMBRIA-UNIPG.

L’estensione dell’agevolazione, sottoscritta da oltre 10.000 studenti universitari, è frutto della collaborazione tra Busitalia (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS), Regione Umbria, Comune di Perugia, Università per Stranieri di Perugia e Minimetrò.

Il Pass - valido fino al 30 settembre 2023 e acquistabile al prezzo di 60 euro - permetterà a tutti gli studenti universitari di Perugia di spostarsi non solo nel capoluogo, sede dell’Ateneo, ma anche nel resto della regione con i servizi del Trasporto Pubblico Locale sia urbani che extraurbani (autobus, servizio ferroviario Sansepolcro - Perugia - Terni, Minimetrò e funicolare di Orvieto).

Una nuova opportunità per scoprire in maniera sostenibile e conveniente le tante bellezze del Cuore Verde d’Italia.

Il Pass TPL UMBRIA-UNIPG è in vendita esclusiva sul portale web di Busitalia. Per l’acquisto ogni studente universitario deve registrarsi come studente dell’Università per Stranieri di Perugia, compilare le informazioni richieste dal portale e caricare l’autocertificazione di iscrizione rilasciata dall’Ateneo. Dopo la verifica dei dati inseriti e del possesso requisiti, verrà reso disponibile il Pass acquistato, scaricabile sull’App Salgo.