Trasporto pubblico, abbonamenti rateizzati per studenti di scuola e dell'università

L’abbonamento scolastico (o universitario) di Busitalia si può rateizzare.

Fino al 30 settembre sarà possibile usufruire dell’agevolazione per i singoli abbonati, o membri dello stesso nucleo familiare, nella sottoscrizione di uno o più abbonamenti per una spesa complessiva superiore a 400 euro, compresa l’eventuale quota per l’integrazione ai servizi urbani.

È necessario, per ottenere l’agevolazione, compilare il modulo al momento della sottoscrizione e procedere al pagamento dell’acconto. Le successive due rate andranno pagate il 30 novembre e il 31 gennaio 2021. Il mancato rispetto dei termini del pagamento comporterà la sospensione della validità dell’abbonamento e la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Mentre il mancato utilizzo dell’abbonamento non legittima l’interruzione del pagamento dell’intero importo.

L’eventuale voucher Covid-19 non può essere fruito in sede di pagamento dell’acconto, ma il suo “valore” sarà spendibile entro un anno dalla sua emissione per l’acquisto di un nuovo abbonamento Busitalia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli abbonamenti sono sottoscrivibili presso le 18 biglietterie distribuite nel territorio regionale e fino al 12 settembre sarà in funzione anche una biglietteria temporanea alla stazione di Umbertide (8-13/15-18), abilitata ad accettare anche i voucher Covid-19.