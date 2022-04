Auto su e giù per le scalette di Sant'Ercolano, la protesta dei residenti e sui social: "Indecente"

La sosta selvaggia, a Perugia, si può curare solo con i paletti (o con i pilomat dove sono ancora in funzione oppure con una ztl più funzionale in orari e accessi). La dimostrazione è sotto gli occhi di tutti, ai giardinetti dei Tre Archi, dove sono stati rimessi a posto i paletti lungo la stradina di accesso, con tanto di lucchetti, e da una settimana non ci sono più auto in sosta sotto Palazzo della Penna.

Cosa che non accade in cima a via Campo Battaglia e sullo slargo davanti alla chiesa di Sant’Ercolano. Nel gruppo “Perugia sosta selvaggia” è stata pubblicata una foto dell’ennesima automobile rimasta incastrata in cima alla via, dove tanti finiscono traditi dal navigatore che indica l’attraversamento delle scalette come via per raggiungere piazza Italia. Il conducente ha tolto il paletti (da anni è scomparso il lucchetto) ha fatto la manovra sullo slargo e ha ripreso via Campo Battaglia contromano per uscire. Se non ci fosse stata un’auto che bloccava l’accesso alle scalette più in basso, le avrebbe percorse per prendere viale Indipendenza (come accade ogni giorno, almeno una volta con una vettura).

Proteste e segnalazioni, richieste di intervento della Polizia locale hanno accompagnato la foto: "Indecente, bisogna fare qualcosa".

Siamo andati sul posto, essendo stati chiamati in causa da alcuni utenti dei social, per certificare che il lucchetto non c’è più, ma anche per fotografare lo stato della pavimentazione, che mostra crepe e distacchi di materiali lapidei.

I residenti della zona lamentano da anni il problema del passaggio di auto sulle scalette, come la sosta abusiva nella zona, dove la ztl viene aggirata con l’accesso contromano dalle vie d’uscita della piazza. Ai Tre Archi con i paletti il problema è stato risolto.