Università di Perugia, nuova sala dottorandi e nuovo assetto del Laboratorio di Ingegneria delle Acque

Nuova Sala Dottorandi e nuovo assetto del Laboratorio di Ingegneria delle Acque. Cerimonia di inaugurazione al Dipartimento di di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia. L’evento, inserito nel Programma delle Celebrazioni istituzionali organizzate dalla Città di Perugia per il XX Giugno, è stato introdotto e coordinato dal Professore Giovanni Gigliotti, Direttore del Dica, e ha visto la partecipazione del Professore Fausto Elisei, Pro-Rettore Vicario dell’Università degli Studi di Perugia, e del Dottor Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura del Comune di Perugia.

Il professor Gigliotti ha spiegato che "Questo evento ha per noi un significato molto profondo, perché rappresenta un segnale concreto di ripartenza dopo un periodo difficile. Non è un caso se la scorsa settimana, grazie alla disponibilità degli studenti, abbiamo riaperto gli spazi studio, di grande importanza per la vita quotidiana del nostro Dipartimento".

Il Professore Elisei, nel riportare la partecipazione e il sostegno del Magnifico Rettore verso l’iniziativa, ha ribadito che "nelle difficoltà occorre individuare opportunità di crescita: l’inaugurazione di oggi, insieme alle molteplici iniziative progettuali intraprese dall’Ateneo, rappresenta la concretizzazione di questo auspicio. Il comune denominatore di queste progettualità è la bellezza: l’Università vuole infatti costruire luoghi in cui è bello vivere per tutta la comunità accademica, che deve essere pronta a intercettare le risorse che saranno rese disponibili nel prossimo futuro".

L’Assessore Varasano, nell’esprimere l’apprezzamento del Sindaco, conferma che "l’inserimento dell’evento nel programma delle celebrazioni della Città di Perugia per il 20 giugno 2021 conferma la volontà della Città di mostrare le proprie eccellenze e ha il proposito di rinnovare il rapporto di cooperazione e integrazione che da sempre unisce Università e Città".

A suggello degli interventi precedenti, il Professore Paolo Belardi, Delegato del Rettore per il settore Patrimonio, ha sottolineato che "la realizzazione della Sala Dottorandi è un intervento ‘contemporaneo’ per la sua vocazione al riuso inventivo e ‘italiano’ per il metodo progettuale volto a ‘costruire nel costruito’ che lo caratterizza", mentre il Professore Bruno Brunone, Presidente dello Steering Committee del Dipartimento di Eccellenza e Direttore del Laboratorio di Ingegneria delle Acque), ha evidenziato "il carattere di eccellenza della ricerca che si svolge all’interno del nuovo Laboratorio WEL, volta a raccogliere la sfida di ottimizzare la gestione dei sistemi idrici in pressione, con particolare riferimento alla messa a punto di metodologie di diagnosi".