Deruta sempre più innovativa e si apre al turismo green con le colonnine di ricarica per auto elettriche

Be Charge-Techne e Comune di Deruta guardano al futuro con la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici

Il territorio comunale di Deruta sempre più verde e pronto all’innovazione grazie all'installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche.

E' stata presentata la stazione di ricarica hyperCharge, di tipo Fast, multistandard che permette di ricaricare anche in corrente continua DC, fino a 75 kW, realizzata in collaborazione con Be Charge Techne SRL – partner tecnico per il centro Italia.

L’assessore al Bilancio e smart city, Francesca Marchini, si ritiene soddisfatta di aver raggiunto quest’obiettivo con la dotazione di importanti infrastrutture di ricarica senza il ricorso a fondi pubblici. "Grazie a questa collaborazione, il Comune di Deruta rappresenta il fiore all’occhiello per la dotazione di infrastrutture per la ricarica di auto elettriche – spiega Mrachini. Questa ultima installazione si aggiunge al posizionamento nel centro storico di due punti di ricarica “Quick” con potenza fino a 22kW in corrente alternata, quindi Deruta rappresenta un unicum tra i Borghi più Belli d’Italia".

"Le due postazioni di ricarica hanno entrambe la stessa tecnologia – ha affermato il sindaco Michele Toniaccini – e abbiamo optato per prese con ricarica a 22 KW, che consentono una ricarica abbastanza rapida ma che danno anche modo ai proprietari delle autovetture, mentre ricaricano la batteria dell’auto, di addentrarsi nel nostro centro storico".