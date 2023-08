Perugia, auto contromano davanti alla Procura: semaforo non rispettato e segnaletica ignorata

Auto contromano, nella corsia dei bus e taxi, Accade ormai quotidianamente, da quando a causa dei lavori nella galleria Orsini, per pochi giorni, è stato aperto il traffico in via Fiorenzo di Lorenzo verso Largo Cacciatori delle Alpi.

Sempre più spesso, ad ogni ora del giorno e della notte, accade di imbattersi in auto che, senza considerare il semaforo e i segnali di divieto, percorrono via Fiorenzo di Lorenzo nel tratto vietato che passa davanti alla Procura di Perugia.

Gli automobilisti hanno, infatti, l’obbligo di svolta a destra, imboccando la galleria Orsini che passa sotto il Santa Giuliana. Il tratto che prosegue diritti, in direzione del vecchio cinema Lilli, è riservato a bus, taxi e mezzi autorizzati di soccorso o di servizio. Il semaforo, inoltre, scatta solo al passaggio di tali mezzi.

In barba alla segnaletica, però, si vedono con sempre maggior frequenza auto e motocicli che si fermano al semaforo e poi proseguono dritti, passando davanti alla Procura e alla stazione dei bus, con il rischio di scontrarsi proprio con i mezzi del trasporto pubblico che escono da piazza Partigiani e si dirigono sulla sinistra, con una curva quasi cieca che non permette di vedere se qualcuno proviene dalla direzione opposta.