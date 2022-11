Aule studio, Link incontra il rettore: "Faccia a faccia incoraggiante. Ora confronto con Regione e tra studenti"

Sono stati ricevuti, oggi, in Rettorato i rappresentanti degli studenti di Link Coordinamento Universitario Perugia.

“Abbiamo trovato disponibilità da parte del rettore. Ci è stato confermato che l’aula studio in piazza Università riaprirà nelle prossime settimane, mentre sullo spazio in via della Viola sono in corso delle procedure di riqualificazione e accertamento, al termine delle quali si procederà per la riapertura il prima possibile”. Lo riferisce Nicola Cardinali, coordinatore dell’organizzazione.

Gli studenti di Link Coordinamento Universitario hanno però esplicitato la richiesta di “un confronto ampio interno alla comunità studentesca sul tema degli spazi per lo studio”.

“Erano presenti i vertici delle organizzazioni che attualmente siedono nel Consiglio degli Studenti; abbiamo chiarito che da parte nostra ci sono delle proposte definite, pronte ad essere messe a confronto sugli spazi di studio e aggregazione - aggiunge Cardinali - E’ il momento della serietà, dell’ascolto e dell’unità; basta con le decisioni prese ai vertici, bisogna ricostruire spazi di confronto e partecipazione. Le vere sfide sono con la Regione, che non sta dando risposte concrete e strutturali ai problemi degli studenti e dei giovani”