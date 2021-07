Aula Magna Unistra. La Rassegna Giovani Concertisti con l’Agimus va a tutto gas. È andato in scena l’Ensemble vocale-strumentale del Conservatorio Morlacchi. Sono allievi dei Maestri Antonella Acquarelli e Francesco Pepicelli. Hanno proposto Shostakovich, Berg e Brahms.

Ai violini Sayako Obori, che ricordiamo come magnifica vincitrice del Premio Castellani: l’ultimo che la carissima Lavinia ebbe la sorte di consegnare personalmente. Ma è bravo violinista anche Terukazu Komatsu.

Alla viola Madalina Teodoresccu. Al violoncello il nostro Tommaso Bruschi che sta crescendo per velocità di lettura e qualità interpretativa.

Due i pianisti: Raul Maritean e l’apprezzatissima Maria Ponomarova che eccelle in qualsiasi genere come accompagnatrice di lusso, ma anche come solista di rango.

Titolo del concerto: Dalla Russia di Shostakovich alla Vienna di Brahms e Berg.

Esemplari i “Cinque pezzi per due violini e pianoforte”. Difficili ed esoterici i sette Lieder giovanili di Berg per voce e pianoforte. Straordinario in Quintetto in fa minore per pianoforte e archi op. 34.

Prossimo concerto giovedì 15 luglio con Maria Ponomarova in un programma strepitoso (Beethoven, Rachmaninov e Rota).

Poi, da seguire, i concerti di Musica dal Mondo.