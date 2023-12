Video messaggio di Natale dell'arcivescovo Maffeis: "Accogliamo il messaggio di Luce per portarlo nel mondo, a credenti e non credenti"

Un video messaggio dell'arcivescovo Ivan Maffeis per ricordare che "in cattedrale i nostri scout hanno portato una lampada che brilla giorno e notte davanti alla Grotta della Natività. È un segno molto semplice, ma che parla al cuore di tutti. È un tempo in cui le Tenebre non mancano, non manca la Notte, non mancano i momenti e i motivi di Buio. Ci sentiamo uniti a quella terra di Gesù che sta diventando il luogo-simbolo di tanti conflitti, di tante guerre, di tante violenze. Siamo consapevoli di non poter dare chissà quale contributo alla pace. Allo stesso tempo, siamo altrettanto consapevoli che, a volte, è la nostra vita, i nostri no, le nostre relazioni giocate male ad aumentare il Buio".

"Dal Natale ci arriva un messaggio di Luce – ha proseguito monsignor Maffeis – che può essere come una fiammella, come un bambino… Accoglierlo, lasciare che cresca, dare la nostra disponibilità, contribuisce davvero a far crescere la Luce. Noi cristiani celebriamo in Gesù, in questo bambino, la Luce che illumina ogni uomo. Con questa speranza guardiamo tutti coloro, credenti e non credenti, che con la loro vita, con i loro gesti, con la loro parola, con la loro disponibilità, con la loro capacità di portare il peso dell’esistenza senza disperare, contribuiscono a portare Luce, contribuiscono a far si che questo non sia semplicemente un tempo di desolazione o di disperazione, ma possa essere ancora aperto a quella speranza che ci permette di continuare a credere e ad amare".

Nel ringraziare tutti i presenti per il lavoro compiuto nel 2023 e nell’augurare buon prosieguo nel nuovo anno alle porte, il vicario generale ha rivolto queste parole di gratitudine all’arcivescovo Maffeis: "Eccellenza, la ringrazio perché è arrivato in mezzo a noi, poco più di un anno fa rivestito del coraggio e della premura pastorale di cui abbiamo bisogno. Da parte nostra le assicuriamo quell’adesione e comunione di intenti necessari alla crescita della nostra Chiesa diocesana e non di meno all’edificazione del Regno di Dio".