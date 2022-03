INVIATO CITTADINO Auditorium San Barnaba: viaggio ‘Dall’alba al tramonto’

Auditorium San Barnaba. Viaggio ‘Dall’alba al tramonto’ fra musica, poesia, multimedialità. Un trio [Michele Menardi Noguera (flauto), Ivana Zincone (pianoforte), Flavio Menardi Noguera (voce recitante)] ci accompagna in un percorso punteggiato e sostenuto da inserti video di qualità.

Gli undici step sono costituiti da letture di testi (autore e dicitore coincidono) e altrettanti brani musicali eseguiti in duo o a solo pianoforte o flauto. Il testo anticipa in qualche modo il motivo eseguito. Con autori come Cage, Rota, Tassinari, Clark, Einaudi, Carmichael.

Video e foto scandiscono albe e tramonti, primavere e inverni, mari e montagne. Con una sbuffante ciminiera in fascinosa metafora del viaggio. In cui conta più il percorso che il traguardo.

Michele Menardi è flautista di rango, laureato anche in Disciplina delle Arti della Musica e dello Spettacolo, insegna in quel di Albenga.

Ivana Zincone è concertista pluripremiata, laureata anche il Lingue e letterature straniere, docente al “Vivaldi” di Alessandria. Forma con Menardi un duo di successo, affiatatissimo e di sperimentata complicità.

Flavio, padre di Michele, è autore sensibile e raffinato, figura di riferimento del milieu culturale a Finale Ligure, città in cui dirige una prestigiosa biblioteca-mediateca con sezione musicale ricca di documenti di sicuro interesse.

Il duo musicale ha regalato un bis (“Song from a secret garden”) che ha entusiasmato il pubblico. Con grande soddisfazione del direttore artistico Paolo Castellani (in foto col trio).