Auditorium Marianum al Borgo Bello. Clarinet Festival days.

Vola alto il pentagramma, nel nome e nel ricordo del grande Ciro Scarponi.

Una Kermesse che ha visto, e sentito, all’opera il Clarinet Ensemble “Ciro Scarponi”, capeggiato dai Maestri Guido Arbonelli e Natalia Benedetti con Valentina Betti Sorbelli, Mattia Rellini, Luis Insulza Diaz Vitaliano, Domenico Umbro, Piero Mariotti, Letizia Rossi.

A dirigere Robert Lehrbaumer (grande pianista) e Cosmin Harsian (insigne clarinettista).

Un evento tenuto sotto il segno Erasmus. Anche in nome delle collaborazioni internazionali che vedono Arbonelli e Benedetti, col logo Namaste, in giro per il mondo. In specie negli Stati Uniti, qui rappresentati dalla mitica signora “Angelina” che fa la spola tra la sua rocca medievale di Passignano e San Francisco.

Abbiamo ascoltato Schubert e Piazzolla e compositori contemporanei che hanno consentito virtuosismi straordinari come nell’Ironic March di Mario Pagotto o nel Circus Minimum di Timothy Miller.

Senza dimenticare classici come l’aragonaise della Carmen di George Bizet, riproposta in bis.

Il tutto, come sempre, a ingresso libero e gratuito. Sulla scia di quanto proposto, e donato alla città, dall’indimenticabile musicista e musicologo monsignor Francesco Spingola. Della cui amicizia ci siamo onorati.