Nomine & Poltrone - L'avvocato Giuseppe Caforio confermato ai vertici di Aucc e From

L'avvocato Giuseppe Caforio è stato confermato al vertice dell’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro e al suo fianco, come vicepresidente, Annarita Banetta Barbarossa: è quanto emerso dall’assemblea regionale di Aucc che si è svolta nei giorni scorsi e durante la quale è stato anche approvato il bilancio che si chiude in positivo per circa 135mila euro.

“Si tratta - commenta il presidente Caforio - di un ottimo risultato, dovuto essenzialmente a un significativo aumento dei legati derivati da testamenti, con cui sono stati destinati beni e risorse economiche ad Aucc, e dal 5 per mille, mentre si registra un calo delle raccolte dalle iniziative di beneficenza. Continueremo la nostra azione di sensibilizzazione sul territorio, rafforzando la nostra presenza, perché c’è bisogno del supporto di tutta la comunità per sostenere il paziente oncologico, la sua famiglia, la ricerca, i ricercatori, per continuare la lotta contro il cancro”. Il presidente ringrazia tutti i componenti dell’Aucc che “ogni giorno lavorano perché la macchina della solidarietà sia sempre al massimo dell’efficienza”.

Sono state anche rinnovate le cariche sociali: oltre alla conferma del presidente Giuseppe Caforio e alla vicepresidenza Annarita Banetta Barbarossa, il consiglio direttivo regionale si compone: professor Caforio, Annarita Banetta Barbarossa, Maria Letizia Angelini Paroli, Massimo Billi, Maurizio Biondi, Sandra Fiori, Daniela Fanelli Frascarelli, Rita Melinelli, Enzo Severini, Maria Clotilde Troiani, Marta Maria Luisa, Palmeggiani Laura.

Del consiglio direttivo provinciale di Perugia fanno parte: Maria Letizia Angelini Paroli, Massimo Billi, Maurizio Biondi, Giuseppe Caforio, Antonietta Hay, Daniela Fanelli Frascarelli, Sonia Fossarelli, Lucia Marafioti, Giacomo Pantalla, Enzo Severini e Carmine Schiavone. Del consiglio direttivo provinciale di Terni fanno parte: Laura Amati, Annarita Banetta Barbarossa, Gabriella Bussotti, Paola Faina, Sandra Fiori, Francesca Mannaioli, Maria Luisa Marta, Rita Melinelli, Laura Palmeggiani, Giuseppina Severini, Carla Torelli, Maria Clotilde Troiani, Gina Vannucci. Confermato alla presidenza del Comitato tecnico scientifico Aucc il professor Fausto Roila.

Per quanto riguarda From Italia, il professoressore avvocato Giuseppe Caforio è presidente del Consiglio di Amministrazione e vicepresidente Enzo Severini, mentre l’avvocato Massimo Billi è tesoriere e Annarita Banetta Barbarossa, componente del Cda. Del Comitato Tecnico Scientifico fanno parte: professore Giuseppe Servillo – Presidente (Università degli Studi di Perugia); professoressa Lucia Altucci (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), professore Vittorio Enrico Avvedimento (Università degli Studi di Napoli Federico II); professore Carlo Basurto (Medico Oncologo); professoressa Emiliana Borrelli (University of California Irvine Usa - Center Epigenetics and Metabolism); professore Sergio Bracarda (Medico Oncologo - Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni); dottoressa Rita Chiari (Medico Oncologo - Azienda Ospedaliera Immacolata Concezione di Piove di Sacco); dottoressa Maria Agnese Della Fazia (Università degli Studi di Perugia); professore Gianmaria Fimia (Università degli Studi la Sapienza di Roma); dottoressa Selma Masri (University of California Irvine Usa); professore Pier Giuseppe Pelicci (Istituto Europeo Oncologico - Università degli Studi di Milano); professore Fausto Roila (Università degli Studi di Perugia Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia); professoressa Silvia Soddu (Istituto Nazionale Tumori Regina Elena Roma).