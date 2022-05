INVIATO CITTADINO Il tema dell’acqua in Attraversarna 2022

Il tema dell’acqua in Attraversarna 2022. Alla vigilia del 1° maggio, dalla Fontana Maggiore a Pianello un percorso di 19 chilometri.

Una splendida giornata primaverile per la "camminata lunga" che dal centro di Perugia ha portato i partecipanti fino al Chiascio, a Pianello.

Ne racconta le fasi Lamberto Salvatori, presidente della pro Arna, strenuo difensore delle tradizioni che salvano sapori e saperi dall’omologazione culturale. E, soprattutto, fiero sostenitore dell’andare “a pedagna” come mezzo di rispetto dell’ecologia ambientale e personale.

Premette: “La partenza dalla Fontana Maggiore non è stata scelta a caso. Partire dall'acqua, costeggiando l'acqua, per arrivare all'acqua”.

Un percorso che guarda alla tradizione. “Il passaggio lungo il sentiero delle Lavandaie (poco sopra San Bevignate, ndr), costeggiando i fossi del Camposanto e di Pretola, il fiume Tevere, il rio d'Arna, il fosso Maccara e poi fino al Chiascio nei pressi del centro di Pianello”.

Tappa speciale in quel di Pretola. “A Pretola, d'obbligo una breve visita al centro documentazione dell'Ecomuseo del Tevere, con la sapiente ed appassionata guida di Claudio Giacometti, autentica anima di questa splendida realtà di forte significato storico e antropologico”.

Poi lungo il Tevere e su, in direzione S Egidio, dove era prevista una breve pausa, allietata dalla vista dell'allenamento di quattro provette pattinatrici della importante scuola di S Egidio, una autentica fucina di campioni”.

Ultimo tratto. “Ripartendo e percorrendo il percorso dal Tevere al Chiascio, abbiamo potuto apprezzare la bellezza delle opere fantastiche di Fernando Stoppini, che rendono il paesaggio primaverile, e il percorso, ancora più bello e godibile”.

Target Pianello. “Alla fine, a Pianello, i km percorsi risultavano 19, ma la fatica non si avvertiva, perché avevamo condiviso panorami, storie, natura e bellezza che non possono che fare del bene ai nostri animi, che negli ultimi tempi di bene ne hanno avuto ben poco. Come tutti noi”.