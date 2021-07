Attacchi informatici, l'ospedale di Perugia alza le difese: corsi di cybersecurity per il personale

Prevenire e contrastare gli accessi illeciti o i tentativi di accesso ai danni dei sistemi informativi. Questi gli obiettivi dei corsi di formazione sulla cybersecurity per il personale dell’Ospedale di Perugia al via lunedì (19 luglio) in attuazione del protocollo d’intesa con la Polizia Postale e delle Comunicazioni dell’Umbria firmato il 26 maggio scorso dalla dottoressa Michela Sambuchi (dirigente della Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni dell’Umbria) e dal dottor Marcello Giannico (direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia).

Le giornate formative, dedicate al personale dipendente e convenzionato, si svolgeranno con la collaborazione tecnico scientifica della Polizia Postale e delle Comunicazioni dell’Umbria. L’attività formativa verterà sui sistemi e sulle tecnologie informatiche utilizzate in ospedale, si svolgeranno in modalità ibrida (con alcuni partecipanti in presenza presso la sala “Ugo Mercati” e i restanti in collegamento on line sulla piattaforma Zoom) e si concluderanno entro la fine dell’anno.

A coadiuvare la Polizia Postale nelle sessioni formative saranno presenti i tecnici informatici del servizio aziendale Sistema Informativo e Transizione all'Amministrazione digitale diretto dall'ingegner Alfiero Ortali. L'organizzazione del progetto formativo è stata curata dal Servizio Formazione e Qualità aziendale diretto dalla dottoressa Donatella Bologni.