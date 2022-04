INVIATO CITTADINO Parte da Perugia l’Atlante di chirurgia dermatologica e del melanoma

Parte da Perugia l’Atlante di chirurgia dermatologica e del melanoma. Un testo fondamentale per studiare il fenomeno ‘real life’.

Un’opera che eccede i limiti del baedeker e che si configura, piuttosto, come uno scrigno di bagaglio clinico necessario per formulare una diagnosi e, conseguentemente, scegliere un corretto approccio terapeutico di carattere chirurgico. Come sottolinea Ketty Peris, presidente SIDeMaST.

Giudizio ulteriormente validato da Ornella De Pità, presidente ISPLAD, la quale parla di 14.000 nuovi casi di melanoma che colpisce segnatamente i giovani, rappresentando, nella fascia di età inferiore ai 50 anni, il secondo tumore per incidenza nei maschi e il terzo nelle femmine.

Dal canto suo, Giovanni Pellacani, autorevole esponente del Collegio dei professori universitari, ricorda che l’opera sintetizza le tecniche fondamentali di trattamento chirurgico in dermatologia, col corredo prezioso di una documentazione fotografica rappresentativa della realtà pratica.

Non è secondario sottolineare che sono autori del volume i magnifici sette della dermatologia italiana. Fra i quali ben cinque rappresentanti di “casa nostra”. Vale a dire i medici perugini Gian Marco Tomassini, Piero Covarelli, Vincenzo Ansidei di Catrano, Stefano Simonetti, Luca Stingeni. Con loro due professionisti di Cesena e di Firenze (Massimo Polverelli, Vincenzo De Giorgi).

Il prezioso volume è da specialisti. L’Inviato Cittadino confessa di averlo sfogliato con comprensibile patema. Il che, quantomeno, evoca alla memoria studi liceali sul poeta latino Tito Lucrezio Caro (“Suave mari magno turbantibus aequora ventis”), in riferimento alla gioia provata nel vedere da quali mali non siamo toccati.

Un valore aggiunto del volume è costituito dai disegni del professor Mario Tomassini (TOM all’anagrafe degli artisti grafici) di cui si propongono elaborati relativi alle diverse modalità di suture e a icone maschili e femminili di pazienti-tipo.

Un volume in patinata pesante, esacromia, capitelli in cotone, cucito a filo di refe, stampato a Città di Castello (Pg). Il che ne fa una preziosità non solo scientifica, ma anche bibliografica. Circostanza e qualità che giustificano ampiamente il prezzo di copertina di 160 euro. Anche se la sponsorizzazione di due aziende (farmaceutica e cosmetica) ne consentono la divulgazione settoriale a titolo gratuito.