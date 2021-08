Rimborso tasse universitarie e lezioni in presenza, Lega: "La Giunta Tesei punta sull'ateneo di Perugia e sui giovani"

Rimborso integrale dei costi per iscrizioni e immatricolazioni per chi ha un Isee fino a 30mila euro e garantire la didattica in presenza e in sicurezza. Sono le principali azioni della Regione Umbria a favore dell’Università degli studi di Perugia e degli studenti che hanno scelto l’ateneo umbro per studiare.

“La ripartenza post Covid della regione Umbria passa anche per il rilancio dell’Università degli studi di Perugia” sostiene il gruppo regionale della Lega all’Assemblea legislativa, evidenziando che “la Regione sta lavorando per favorire il ripristino delle condizioni precovid e garantire un percorso di ripresa che guarda a tutti i fattori di crescita, in particolare a quelle eccellenze che da sempre contraddistinguono l’Umbria e attraverso le quali riconquistare prestigio in ambito nazionale”.

In vista dell’apertura dell’anno accademico è, secondo i consiglieri regionali della Lega, “quanto mai necessario rafforzare l’attrattività dell’Ateneo e potenziare i corsi di studio attivi nel capoluogo regionale, a Terni e negli altri centri umbri”.

Ottimo segnale è “lo stanziamento di fondi regionali da parte della giunta Tesei che hanno permesso di istituire una ‘no tax area’ e quindi un rimborso integrale dei costi per iscrizioni e immatricolazioni per chi ha un Isee fino a 30mila euro – conclude la nota del gruppo della Lega Umbria - Altro passo importante sarà quello di garantire una didattica in presenza e in sicurezza, basata sull’analisi delle possibili evoluzioni della pandemia. Forti di una campagna vaccinale che in Umbria sta procedendo speditamente verso l’immunità di gregge”.