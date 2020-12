Università di Perugia, approvati il bilancio unico di previsione autorizzatorio e il bilancio triennale 2021-2023

Il consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia ha approvato il bilancio unico di previsione autorizzatorio per l’esercizio 2021 e di programmazione per il triennio 2021-2023.

Oltre all’impegno per assicurare il perseguimento degli obiettivi preesistenti, nonostante la complessa situazione emergenziale in corso, infatti, in special modo con riferimento ai settori dell’internazionalizzazione (stanziati € 3.516.429,88) e dei servizi bibliotecari (€ 2.979.708,96), sono numerose le novità introdotte, che nel prossimo triennio contribuiranno a un profondo cambiamento nelle strategie dello Studium: dalla forte spinta alla valorizzazione dell’eccellenza, della competenza, del merito e della razionalità organizzativa, con l’introduzione di meccanismi premiali per i dipartimenti, la possibilità di reclutamento (€ 2.378.635,50 stanziati) e progressione di carriera per il personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, la promozione della terza missione e della collaborazione nella ricerca di base mediante adeguati meccanismi di stimolo (€ 2.000.000 destinati alla ricerca di base, con un aumento di € 800.000 rispetto all’anno precedente).

Altro settore sul quale sono stati effettuati investimenti importanti è quello della manutenzione del patrimonio edilizio universitario, di tipo sia ordinario (€ 2.088.267,60) sia straordinario (€ 4.086.000,00) con la messa in sicurezza dei laboratori scientifici e degli edifici.

Il budget degli investimenti, nel suo complesso, fa registrare un incremento di 2.513.719,50 (+ 88,65%), mentre le risorse direttamente destinate a favore degli studenti sono complessivamente pari a € 25.476.038,00 (+ 17,37%), ulteriore segno della concreta volontà dell’attuale governance universitaria di collocare lo studente al centro delle scelte strategiche dell’Ateneo.