Un mega schermo arrivato in via Innamorati per essere posizionato nell’Aula Magna dell’Università.

Un’operazione di potenziamento degli apparati tecnologici. Un mezzo speciale ha portato un maxischermo dalle dimensioni ragguardevoli: si parla di una lunghezza di 13 metri e mezzo. Di peso di poco inferiore ai quattrocento chilogrammi. Verrà collocato sulla parete di fondo, in modo da costituire un’eccellente strumento sul quale fa scorrere materiali visivi multimediali.

L’Aula Magna è un cantiere aperto al fine di porre in essere una serie di miglioramenti di carattere funzionale. Tutto dovrà essere pronto per l’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 del 10 novembre.

Scaricare quel megaprodotto non è stata impresa da poco.

Non bastavano certo le risorse dei trasportatori. Sono stati allertati alla bisogna dei volontari anche fra i dipendenti. Non semplici travet in mezzemaniche, né pigri operatori da desktop. Ma nerboruti personaggi, disposti a dare il meglio di sé anche il termini di fisicità. Altro che palestra! Il cima era quello della festa e della condivisione di un obiettivo comune.

Peraltro, prima e durante le operazioni, è intervenuta la Municipale per disciplinare il traffico. Gli autobus ingombranti sono dovuti salire sul marciapiedi, così come le vetture più voluminose.

Così gli uomini si sono fatti sotto, hanno corrisposto ai comandi e, imbracciato il robusto inquilino dell’Aula Magna, gli hanno atto attraversare il cancello e il cortile, fino a portarlo a destinazione.

Ci sarebbe da chiedere al rettore una gratifica speciale per quanti hanno deciso di spendere muscoli, non solo cervello.

Ma è bello condividere un’impresa “ad decus et honorem Studii perusini”. Ogni tanto, un po’ di sano stakanovismo e spirito di appartenenza non guastano.