Quando il fashion perugino nasce dall’arte. È il caso di MR che apre stasera al civico 6 di via Baglioni.

L’acronimo è quello della pittrice Monia Romanelli di cui le cronache hanno spesso parlato come regina del colore e di raffinati geometrismi ( Mega atelier con prodotti d’arte e fashion, scuola di pittura e arti performative ).

Parlammo già di ‘Vibrazioni geometriche’ nel caso della mostra alle Logge dei Lanari ( Logge dei Lanari, strepitosa location per l'arte, ospita i geometrismi di Monia Romanelli fino al 4 agosto ), in termini di consenso da parte del pubblico e degli esperti di settore.

Oggi Monia inaugura un nuovo Atelier di moda che subentra a un noto negozio di abbigliamento.

Dice: “Non ho voluto abbandonare i brand della precedente gestione. Ho inteso però affiancare ad essi altri oggetti di lusso che raccontano con eleganza il mio modo di fare arte”.

A riportare un ‘esprit de geometrie’ di pascaliana memoria, sono stoffe preziose di seta, lino, cachemire. Indumenti e complementi d’abbigliamento di rara eleganza: abiti, scialli, sciarpe, borse.

La costante dei prodotti è quella di riprodurre segmenti tratti dalle tele o dai totem che la Romanelli propone come prodotti d’arte da Galleria.

Alle 18, con la presenza di autorità cittadine, si alza il sipario su una nuova avventura non solo commerciale, ma artistica e umana. Monia ha accolto per una speciale anteprima Perugia Today rappresentata dall’Inviato Cittadino, estimatore della prima ora di questa artista strepitosa. Auguri di cuore per un’affermazione in grado di coniugare l’arte e la moda, declinate in forme di raffinata seduzione.