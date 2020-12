Lucine in piazza Italia… come ottenere molto con poco. L’idea è carina e a buon mercato. Quelle decorazioni sono semplicissime. Si tratta di cordoncini di luci simili a quelle dell’albero di Natale. Percorrono le ferrature di recinzione delle aiuole, ripiantate con fiori invernali come le pansé.

Di particolare effetto quelle che lambiscono e valorizzano le due sculture (Nipotina al sole e Sirena) donate da Arturo Checchi alla municipalità perugina.

Altra buona decisione è stata quella di accendere tutto (compreso alberone e luminarie dell’acropoli) senza aspettare la festività della Madonna dell’8 dicembre.

Il costo è prossimo allo zero e l’effetto garantito. L’iniziativa pare essere apprezzata dai nostri lamentosi concittadini. Qualcuno continuerà a dire che erano migliori le decorazioni dell’anno scorso. Pazienza!