Aste giudiziarie: sigilli e vendita all'incanto di un intero cantiere, con tanto di ponteggi, gru con cestello e materiali edili

Ponteggi, una gru con cestello, macchinari industriali e per attività di ristorazione. Sono le offerte delle prossime aste dell'Istituto vendite giudiziarie di Perugia. Asta a partire dal 30 ottobre con aggiudicazione diretta online sul sito www.vemitalia.com.

Si parte con un intero cantiere, con ponteggi, macchinari e materiale, a Chianciano.

lotto 1: - mq 2950 circa di impalcatura edile marca goffi munita di libretto e completa di parapetti,camminatoi,diagonali,correnti e reti

- n.40 puntelli a croce per edilizia

- n.25 porta puntelli e porta elementi palco, strutture semiassemblate per trasporto compontenti impalcatura

- n.38 elementi parapetto zincati regolabili

- lotto di materiale per costruzioni tipo laterizi come mattoni,forati,coppi,pianelle, in limitata quantita’

- cesta/benna per gru

- carretta per gru priva di ruota

- cesta metallica contenente alcune decine di prese a staffa ortogonali per palco

- quadro elettrico da cantiere, con due blocchi prese monofase e tre blocchi prese trifase

- container uso ufficio mt 5×2,40×2,40 circa con porta e finestra, contenente all’interno alcuna mobilia di non apprezzabile valore

-container ad uso spogliatoio/rimessa metri 5×2,15×2,30

Prezzo base d'asta: € 19.834,00.

Lotto 2: - gru fm 12-50 cty anno 2002 altezza metri 36 portata in punta 1200 kg con libetto ipsel e radiocomando alutec

- forca per gru (installata in quota alla gru).

Offerta base € 9.834,00.

Si prosegue con attrezzature industriali varie di seguito elencate:

- n.10 carrelli espositori

- n.1 bilancia elettronica “mettler toledo blro”

- telefono fax “philips”

- stampante hp4620

- bilancia elettronica “ohaus ru series”

- n.2 transpallet manuali

- carrello tre ruote

- monitor “ace v193 19”

- calcolatrice “olivetti logos 692”

- distruggi documenti “markin”

- fotocopiatrice “ricoh 1900”

- n.8 carrelli espositori

- telefax “telecom”

- prezzatrice “tlp 2844”

- bilancia elettronica “mettler toledo”

- telefono cordless

- bilancia “zenith mod b3”

- n.28 cesti e cestini in plastica di varie dimensioni

- bilancia elettronica a piatto

- telefax “telecom”

- carrello rosso in ferro

- termosifone portatile “formulaone”

Offerta base € 1.041,00 + iva € 261,08 + spese € 145,74 = € 1.447,82.

Macchinari e strumenti da laboratorio costituiscono un'altra asta:

-n.1 fresa manuale marca deber, modello fu2/774, anno di costruzione 1976, priva di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 punzonatrice marca omera, modello multimac 13/45 s/86507, anno di costruzione 1976, priva di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 trapano a colonna marca famup, modello rag40/10381, prova di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 fresa manuale marca gualdoni, modello fu50 asm 9-15/c-10327, anno di costruzione 1999, con movimento tavolo motorizzato, priva di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 fresa manuale modello 6p/81, priva di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 strozzatrice verticale marca bacri, modello 160, priva di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 fresa manuale marca famup, modello unimilla fvt 1/229, anno di costruzione 1974, priva di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 bilanciatore marca cemeb, modello ze2-10390, anno di costruzione 1999, privo di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 tornio parallelo marca mebot, modello wekta 300, anno di costruzione 1972, privo di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 tornio parallelo marca clovis, modello 18/e 221269, completo di attrezzatura filettatrice, privo di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 sega a nastro marca b.m.t./Persichetti, modello 320/420 64378/b/84, anno di costruzione 1999,macchina a cnc ( pomputer numerical control);

-n.1 sega a nastro orizzontale marca res, modello 250, taglio orizzontale;

-n.1 trapano a bandiera marca breda, modello r-1580 m.p., Anno di costruzione 1971, con taola motorizzata, privo di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 piegatrice narca farina, modello p.f. 60/30, priva di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 pressa idraulica marca sincom, modello nd, anno di produzione 1976, priva di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 pressa idraulica marca omec, modello 250t/2801179255, anno di costruzione 1973, priva di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.3 saldatrice a filo marca fdb, modello 1997/1999/2006, priva di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 saldatrice a filo-pulsata marca cebora, priva di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 tornio controllo numerico marca momac, modello ta32/54300, anno di costruzione 2007;

-n.1 forno elettrico marca coel, modello 2098, anno di costruzione 1968;

-n.1 trapano a colonna marca serr. Mac., Modello tco 40 l/991342, anno di costruzione 1999, privo di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 tornio parallelo clovis, privo di dispositivi e protezioni antinfortunistiche;

-n.1 pompa ad olio per fusti;

-n.2 stazione di collaudo con presa e cardano, una 540 giri/min. E una 1000 giri/min.;

-n.1 mola smerigliatrice marca femi, modello 243/m;

-n.1 carrello elevatore elettrico marca linde, modello e30, anno di costruzione 2000, portata max 30 quintali, con caricabatterie;

Offerta base € 44.750,00 + iva € 11.321,75 + spese € 6.712,50 = € 62.784,25.

Lotto 5 prevede macchinari agricoli:

-n.1 trincia fresa agricola – zappatrice per trattore , modello tsp 470, mteri 5 richiudibile;

-n.1 trincia fresa agricola per trattore;

-n.1 trincia fresa agricola per trattore priva di cinghie e carter trasmissione laterale;

-n.10 cardani per macchine agricole, varie misure;

Offerta base € 3.450,00 + iva € 872,85 + spese € 517,50 = € 4.840,35.

Altra vendita all'incanto per attrezzature varie da ristorazione tra cui:

- n.1 lavabicchieri

- n.1 fabbricatore di ghiaccio

- n.1 pozzetto gelateria

- n.1 scaffalatura in legno

- n.1 mobile in legno a 3 ante e 15 scomparti

- n.1 insegna luminosa

- n.1 plafoniera a neon

- n.1 piano di cottura in vetroceramica

- n.2 sgabelli in metallo

- n.1 armadietto in metallo ad 1 anta

- n.1 tavolino in metallo

- n.1 piano in acciaio per bancone con separatore vetro

- n.1 pannello in legno color rosso

- n.1 lavabo in acciaio

- n.1 cestino in metallo nero

- n.2 mensole in vetro

- n.1 lavagna con supporto in legno

- n.1 cappa in acciaio

- n.1 armadio in acciaio con frigo

- n.1 armadio in acciaio con congelatore

- n.1 pensile in acciaio a 2 ante

- n.1 porta ingredienti refrigerato in acciaio

- n.1 armadio in acciaio con congelatore

- n.1 ventilatore da tavolo

- n.1 porta a soffietto

- n.1 sgabello

- n.1 bancone con piano in acciaio 165×87 cm

- n.1 retro banco in acciaio con congelatore

- n.2 cappe in acciaio

- varie componenti per cappe in acciaio

- n.1 bancone in acciaio 200×70 cm con cassetti e ante scorrevoli

- n.1 lavello in acciaio

- n.2 friggitrice “elframo”

- n.1 retro banco in acciaio con congelatore 185×68 cm

- n.1 scalda patate in acciaio

- n.1 vetrina refrigerata per pastecceria 110×86 cm

- n.1 forno combinato a vapore “rational”

- n.1 piastra in vetroceramica 120×70 cm

- n.1 bancone con piano in acciaio 100×87 cm

- n.1 poltrona in pvc

- n.1 lavabo

- n.1 rastrelliera in acciaio per pizze

- n.1 scaffale in metallo a tre comparti

- n.1 formatrice per pizze “cuppone”

- n.1 carrello con ruote

- n.1 tritatutto “aurea”

- n.2 frigo a colonna “isa”

- n.1 porzione di bancone in acciaio

- n.2 tavolini in metallo di color giallo e verde

- n.1 registratore di cassa

- n.8 sedie in pvc color giallo

- n.11 tavolini quadrati

- n.7 sgabelli in metallo

- n.2 tavolini rotondi

- n.31 sedie in pvc color beige

- n.45 quadrotti di erba sintetica

- n.1 armadietto in pvc

- n.1 cestino in metallo

- n.1 bancone 287×87 cm con quattro vani frigo, porta ingredienti con vaschette ed altre componenti in vetro e legno.

Offerta base € 11.780,00 + iva € 3.031,42 + spese € 1.999,20 = € 16.810,62.