Dalla "Casa di Lina" ai capannoni industriali, gli immobili all'asta dell'Istituto vendite giudiziarie

A Monte Vibiano Vecchio in vendita una parte di immobile attaccata al castello. All'incanto anche appartamenti in un complesso residenziale e spazi commerciali

Ville, capannoni e anche abitazioni storiche in vendita nelle prossime aste dell’Istituto vendite giudiziarie di Perugia.

Si inizia con un capannone a Sant’Andrea delle Fratte di Perugia, via Adalberto Migliorati, al prezzo base di 1.286.000 di euro.

“I beni offerti per la cessione nell’ambito della proposta concordataria sono rappresentati da complesso immobiliare ad uso industriale sito in Comune di Perugia, zona industriale S. Andrea delle Fratte, via Adalberto Migliorati, con ampia corte scoperta circostante”.

A Foligno è in vendita un complesso in via Santocchia. “Il bene oggetto del presente pignoramento è rappresentato da una porzione di capannone industriale adibita a magazzino, facente parte di un compendio immobiliare di maggior consistenza”. L’immobile è libero e la base d’asta di 54.000 euro.

A Spello all’asta un edificio nella zona industriale in località Navello: l’edificio oggetto di vendita fa parte di un complesso immobiliare, con destinazione d’uso commerciale opificio, con annessa corte di esclusi. Si tratta di 499 metri quadrati al prezzo base di 212.676 euro.

A Marsciano va all’asta un edificio chiamato “Casa di Lina”, attaccato alle mura urbiche del castello di Monte Vibiano Vecchio. “Trattasi di un’immobile indipendente, con area cortiliva esterna, situato alla destra dell’ingresso principale del castello – si legge nella descrizione - L’ingresso avviene mediante un cancelletto prospiciente la chiesa, immobile totalmente in pietra che non ha subito ristrutturazioni nel medio breve periodo. In fase di sopralluoghi, si è proceduto alla verifica delle porzioni immobiliari, riscontrandole sostanzialmente conformi”.

Il lotto parte da una base d’asta di 117.600 euro.

A Todi, in località Pian di Porto, va all’asta un immobile in corso di costruzione, costituita da una tipica palazzina residenziale su tre piani fuori terra ed uno interrato destinato a box auto, con annessa corte esclusiva, confinante con la strada.

Prezzo base 220.000 euro.

Per prenotazione visite ed informazioni si può scrivere a fallimenti@ivgumbria.eu o telefonare allo 075/5913525.