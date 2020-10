Auto e moto a prezzi d'occasione, le offerte in scadenza delle aste giudiziarie a Perugia

Auto e moto all’asta presso l’Istituto vendite giudiziarie e con aggiudicazione diretta online sul sito www.vemitalia.com.

Iniziamo con una Volkswagen Golf sw, sprovvista di documenti e senza chilometraggio, al prezzo base dasta di 3.850 euro.

Si prosegue con una moto Ducati 750 sport, sprovvista di certificato di proprietà, cilindrata 748 cc, alimentazione benzina, chilometri rilevati circa 15.965. Prezzo base d'asta 100 euro.

L’occasione della settimana è un’Audi A4 Avant s-line, chilometri rilevati 132.646; cilindrata cc 1968; alimentazione gasolio. Offerta attuale 4.200 euro + Iva 55,44 + spese 252,00= 4.507,44 euro.

Una Mercedes Classe A 180, sprovvista di certificato di proprietà e di chiavi di accensione; cilindrata cc 1992 ; alimentazione gasolio; chilometri non rilevabili, da un’offerta base 2.900 + Iva 82,28 + spese 374= 3.356,28 euro.

All’incanto anche una Toyota Rav4, senza certificato di proprietà; cilindrata cc 2231; alimentazione gasolio; chilometri rilevati 73.400. Offerta base 3.800 + Iva 113,96 + spese 518= 4.431,96 euro.

Una Citroen C5 sw, sprovvista di certiificato di proprietà; cilindrata cc 1997; alimentazione gasolio; chilometri rilevati 189.113, da un’offerta base di 6.800 euro + Iva 1.585,76 + spese 408= 8.793,76 euro.

In vendita anche una Peugeot 508, cilindrata 1997, alimentazione gasolio, chilometri percorsi 109.536, senza certificato di proprietà. Offerta attuale 4.000 euro + Iva 96,80 + spese 440= 4.536,80 euro.

Occasione per una Ford Focus, sprovvista di documenti e di chiavi di accensione, chilometri non rilevati, per un’offerta base 400 euro + Iva 60,28 + spese 274= 734,28 euro.