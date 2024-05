Italia Nostra e l'associazione Colle della Trinità all'attacco: "Diffida legale contro la vendita dei beni della ex Comunità montana"

Italia Nostra e l’associazione Colle della Trinità hanno inviato una diffida al liquidatore della Comunità montana per evitare la vendita dei beni, finalizzata al ripianare la situazione debitoria degli ex enti pubblici. La diffida è stata inviata anche al Ministero della Cultura, alla Prefettura di Perugia, alla Regione Umbria, alla Provincia di Perugia e ai Comuni di Perugia e di Corciano, chiedendo di “accertare lo stato edilizio, urbanistico e ambientale del Parco Colle della Trinità e a provvedere alla salvaguardia e al rispristino dello stato dei luoghi - in ragione, alla luce ed in conformità ai pareri espressi dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli gravanti la zona, prima della vendita dei lotti della ex Comunità Montana da parte del Tribunale di Perugia”.

Secondo Italia Nostra e l’associazione Colle della Trinità “le costruzioni del bar/ristoro che insistono al centro del Parco sembrerebbero presentare caratteristiche lesive della normativa urbanistica e paesaggistica dell’area, in quanto sia il manufatto che le due tettoie potrebbero non essere precari (pur non essendo determinante per le ipotesi di normative violate), bensì strutture atte ad una attività definitiva e duratura; potrebbero essere non legittime, anche solo parzialmente, e la loro irregolarità non sarebbe allo stato più sanabile; si trovano inoltre entro 500 metri dal margine del Sito di interesse comunitario”.

Secondo i ricorrenti le opere sarebbero state realizzate “fuori dal perimetro dell’area prevista, in uso nella Convenzione con la Comunità Montana, su cui è stato istallato anche un bombolone per il GPL parzialmente interrato”. Nel corso del tempo sarebbero intervenute “sanatorie eventualmente richieste senza titolo, essendo il manufatto e le tettoie fuori dall’area concessa in uso”. Quindi sia con “sanatorie mai rilasciate, né rilasciabili” le opere sarebbero state “realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica” con violazione delle norme su superfici e volumi, senza “parere sanitario”.

Strutture che, secondo le due associazioni, sarebbero state costruite senza “progetti e calcoli strutturali”, in mancanza di “autorizzazione strutturale e sismica”, senza “standard urbanistici, poiché mancanti di strade e parcheggi: peraltro non realizzabili in quanto non previsti dallo stesso PRG, nonché dalla concessione del diritto di superficie intercorsa fra la Comunità Montana” e il proprietario della struttura.

Le due associazioni contestano anche violazioni alla normativa della concessione stipulata tra le parti, con “perseguimento di finalità estranee a quelle della Comunità Montana”. Nella diffida si accenna anche a presunte “irregolarità in merito ai bagni – aperti al pubblico – e agli scarichi acque chiare e scure in quanto la zona è priva di fognature e si sopperisce con fosse Imof, che devono essere proporzionate all’utenza e regolarmente svuotate”. Non sarebbero presenti neanche le “autorizzazioni per la posa di un monumento (trattasi di una gamba di terracotta) comprensivo di targa con logo della Unione Europea e del 150° dell’Unità d’Italia”.

Tutte situazioni che per Italia Nostra e l’associazione Colle della Trinità potrebbero “costituire elemento ostativo all’alienazione del Parco e di conseguenza il sollecito ad adottare ogni iniziativa e/o provvedimento, relativamente alla salvaguardia di Colle della Trinità, utile a ripristinare la situazione precedente agli interventi”.