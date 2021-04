Trattori, erpici, autocarri e anche quattro silos per cereali tra i beni messi all'asta

Un’asta giudiziaria dedicata al mondo dell’agricoltura, con trattori, strumenti e attrezzi agricoli, silos per lo stoccaggio di cereali e furgoni da lavoro in vendita il 23 aprile del 2021 con aggiudicazione diretta online sul sito www.vemitalia.com.

Il primo lotto, il 4f, è composto da una trattrice agricola a ruote Dt Fiat 566 al prezzo base di 800 euro; mentre il lotto 5f è costituito da una John Deere trattrice agricola 6200, al prezzo base di 16.000 euro.

Il lotto 58g è composto da articoli vari da ferramenta e per agricoltura: N.8 scopa per foglie in plastica archman con manico; N.203 vari inserti da avvitatore; N.2 assolcatori da motozzappa; N.50 barra filettata lunghezza 1 mt; Taniche diluente nitro antinebbia 5 lt; N.65 punte da trapano di vari diametri; N.6 flessometri da 3 mt; N.5 squadre da falegname metrica; N.11 spatola da stucco da 30 e 50 mm bps; N.7 livelle da 20/40/60/80 metrica; N.4 mini cuter in plastica; N.2 tagliavetro; N.1 goniometro con asta metrica; N.7 gessetti bianchi e mine da segnatura; N.104 frese e punte da trapano cobalto ; N.47 oggetti da giardinaggio; N.27 manici in legno vari. Prezzo base 212 euro.

Il lotto 19f propone una combinata erpice-seminatrice Amazone ad303 al prezzo base 9.500 euro.

Il lotto 21f è costituito da 2 rotoli turbocar 110 idrofoglia a partire da 8.500 euro.

Al prezzo base di 4.500 euro si può acquistare un semovente Turbocar 110g 340.

Prezzo molto più alto per un impianto stoccaggio cereali composto da 4 silos, coclea, estrattori: prezzo base 24.000 euro.

C’è anche un autocarro Ford Wag, sprovvisto di certificato di proprietà, cilindrata 2.400 cc e alimentazione a gasolio, con 344.616 chilometri rilevati. A partire da 3.400 euro.

Ancora un trattore, un Fiat 640 dth, gommato o parzialmente cabinato, color arancio co 5.847 ore di lavoro, più una trinciatrice agricola colore rosso, un aratro per trattori a cingoli colore rosso ed estirpatore a molle colore rosso. Tutto a partire da 2.800 euro.