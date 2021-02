L'asta giudiziaria che non ti aspetti: all'incanto 5.500 litri di Sagrantino di Montefalco da imbottigliare

Cinquemila litri di Sagrantino di Montefalco, conservato in due cisterne, al prezzo base di 20 euro. È l’ultimo avviso di asta pubblicato nel sito dell’Istituo vendite giudiziarie di Perugia.

I 5.500 litri di vino sono in vendita con aggiudicazione diretta online sul sito www.vemitalia.com a partire dall’offerta minima di 20 euro.

Tra i beni in vendita anche una serie di prodotti in argento: brocca vino, cesto frutta, brocca uva, n.12 cornici varie forme e dimensioni, n.6 cornici e n.3 orologi con cornice, n.9 cornici; caraffa uva-sfera martellata; brocca palla; brocca acqua; ciotola bordata; ciotola martellata; ciotola martellata diam. 22 ;caraffa e vasetto martellati; vassoio rettangolare; vassoio fondale sagomato piccolo; vassoio fondale sagomato grande; n.2 ciotole martellate una più grande e una piu’ piccola; n.3 immagini sacre; n.22 cornici un orologio e due album; n.12 cornici un orologio e un album; n.4 cornici due portagioia due portagioie due scatole; n.22 cornici e due orologi; n.11 cornici e quattro orologi; n.17 cornici; n.15 orologi e diciannove cornici; n.4 cornici e tre portagioie; n.9 cornici una cornice commemorativa quattro targhecommemorative cinque album fotografici un portagioie grande un porta gioie piccolo e due fluit; n.4 orologi sei cornici otto portaceneri una ciotola con interno rosso quattro ciotole decorate un vaso colore verde due vasi a palla un vassetto; n.4 vasi sfera; n.21 cornici bambini; n.2 tavoli circolari con basi anfora e ripiano in cristallo; n.2 tavoli rettangolari con base anfora e ripiano in cristallo; n.2 piatti una cornice in vetro murano quattro ciotole due posaceneri sette candelabri quattro coppie sale e pepe due uova un salatino tre zuccheriere un vasino cinque lattierine un porta candele un lume a palla e un lume a doppia palla; n.1 vaso palla due posaceneri tre ciotole due vasi due cornici un porta candele gel un lume palla e un lume doppia palla un vasetto un avaso murano un vaso; n.15 bottiglie acqua; n.80 borse teatro; n.14 set da scrivania; n.41 bracciali murrine; n.37 bracciali murrine e dichiarato argento n.94 bracciali murrine e dichiarato argento; n.34 bracciali murrine; n.51 bracciale murrina coccinella; n.20 bracciale rigidi. L’intero lotto parte da una base d’asta di 700 euro.

Altri oggetti di casa in vendita sono uno specchio parte con colonne in rilievo; tavolo rettangolare in legno massello scuro; n.12 sedie in legno e stoffa fantasia floreale oro e blu; n.2 sedie poltrone in legno scuro e fantasia floreale oro blu; divano in legno laccato color carta zucchero e fantasia floreale oro azzurro tre posti; mobile stile impero colore celeste blu; cassapanca in legno colorato verde con disegni; lampada con piantana in ferro lavorato; mobiletto in legno scuro due ante due cassetti in basso; carrello in legno con piano in vetro; lampadario in vetro murano color sabbia; n.2 plafoniere in vetro murano; n.1 lampadario in vetro color sabbia; mobiletto in stile in legno color celeste con 4 ante a vetro; n.2 lampadari in vetro murano foglia di calla uno più grande e uno più piccolo color rosso antico; n.4 plafoniere vetro murano color rosso antico formato foglia di calla; mobiletto in legno scuro stile coloniale; mobile in legno scuro due ante; lampadario con fiori in ferro battuto e vetro; lampada. Base di partenza 20 euro.

A partire da un prezzo base di 120 euro, infine, un lotto composto da 66 paia di scarpe vari modelli.