INVIATO CITTADINO Folla a Monteluce per l’Assunta

Folla a Monteluce per l’Assunta. Partecipata celebrazione del cardinale davanti alla Cappella Salus Infirmorum. Colmo di fedeli quello spazio antistante la Casa di cura Porta Sole, Cucchia-Barola, ora temporaneamente chiusa per ferie. Per noi perugini, la chiesetta della Maternità, come chiamavamo abitualmente quel piccolo capolavoro, sopravvissuto alla demolizione del vecchio ospedale.

Una cupola affrescata (1942/43, vescovo mons. Giovan Battista Rosa) da Gerardo Dottori con un ciclo di pitture murali rappresentanti la figura della Madonna sulla parete di fondo e il filone iconografico dei santi consolatori degli infermi e dei poveri: san Francesco d’Assisi, san Vincenzo de’ Paoli, sant’Antonio da Padova e sant’Anna con la Vergine bambina.

Ricordiamo che quel sacro edificio conobbe prima lo scempio di copiose infiltrazioni dalla lanterna e poi lo scandalo di un incendio doloso.

Ora è tutto a posto e, nell’impossibilità di utilizzare la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Monteluce, si è tenuto il quello spazio esterno la Messa festiva delle 11:00.

Vendita delle piantine di basilico davanti all’entrata della clinica e sold out dei numerosi posti disponibili.

Celebrazione presieduta da Bassetti che invita all’imitatio Virginis, in spirito di servizio, preghiera e umiltà.

Insieme al parroco don Nicola Allevi è presente il prete polacco don Giovanni che, dopo 35 anni, torna a Perugia, manifestando amicizia con l’anziano don Luciano Tinarelli di cui fu giovane adiutore.

A don Giovanni il piacere di spiegare che la Madonna Nera di Cz?stochowa è gemella di quella perugina e che Jasna Góra ha il significato di ‘Monte Luce’.

L’omelia del cardinale Bassetti si sofferma su questioni storico-teologiche, nominando papa Pio XII e la data del 1° novembre 1950, quando il pontefice sancisce il dogma dell’Assunzione in cielo di Maria, glorificata in anima e corpo.

Ma il discorso si fa toccante e paterno, quando Bassetti ricorda i suoi 13 anni vescovili trascorsi in diocesi e la lettera del Papa che lo invita a riposarsi. “Il riposo – sottolinea – del genitore che resta vicino ai figli in preghiere e opere, sollecitudine e preoccupazione”.

Una grande celebrazione, impreziosita dal Coro che sottolinea e arricchisce. Un momento di intensa religiosità che fa di questa festa monteluciana un momento di sintesi fra pietà popolare e tradizione.